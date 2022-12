Grosse sanction pour le Beerschot : Pas de mercato hivernal !

Le Beerschot ne peut effectuer aucun transfert pour le moment. Le club de Challenger Pro League a reçu une interdiction de transfert pour une durée indéterminée de la part de l'Union Belge.

La raison en est le retard des paiements au Panetolikos FC et au KA Akureyri suite aux transferts d'Apostolos Konstantopoulos et de Nökkvi Thorisson. Le club n'avait pas payé une partie des frais de transfert à temps et sera désormais interdit de transferts, rapporte Gazet van Antwerpen.

Le club a également confirmé lors d'une audience mercredi qu'il avait encore des dettes de transfert. Le Beerschot a donc accepté la décision de la Commission des licences, mais a également indiqué immédiatement que les arriérés seront apurés ce mois-ci. Par conséquent, l'interdiction de transfert pourrait également être levée prochainement.