Huit ans après le traumatisme de 2014, l'Argentine ne peut plus se rater

La Pulga disputera ce dimanche, à 35 ans, la deuxième finale de Coupe du Monde de sa carrière.

Ce mardi, l'Argentine s'est largement imposée contre la Croatie (3-0) et a validé son ticket pour la finale de la Coupe du Monde 2022. Un match, voici ce qu'il reste à Lionel Messi pour décrocher le seul trophée qui manque à son palmarès. La Pulga l'a déjà confirmé : il s'agira de son dernier match de Coupe du Monde. Alors, pas le droit à l'erreur.

Car cette possibilité, Lionel Messi l'a déjà reçue, le 13 juillet 2014. S'extirpant d'une poule composée du Nigéria, de la Bosnie et de l'Iran, l'Argentine vainc difficilement la Suisse, puis la Belgique, pour rejoindre le stade des demi-finales. Alors que de l'autre côté du tableau, l'Allemagne inflige au Brésil la pire défaite de son Histoire, l'Albiceleste vient à bout des Pays-Bas lors de la séance de tirs au but et rejoint la Mannschaft en finale.

Si l'on prend l'effectif de 2014, seul un Argentin disputera sa seconde finale de Coupe du Monde ce dimanche : Lionel Messi. Dans le groupe lors de l'épopée au Brésil, Angel Di Maria s'est blessé lors du quart de finale contre nos Diables Rouges et ne verra donc rien du dernier carré.

2014, un traumatisme toujours présent

Remettons-nous au cœur de cette finale de Coupe du Monde 2014. Le scénario du début de match est à la hauteur de nos attentes. En véritable rouleau compresseur, l'Allemagne prend le contrôle du ballon et met à mal la défense de l'Albiceleste. Le premier tournant de la rencontre survient alors à la demi-heure de jeu.

La Pulga prend le contrôle du cuir et décale Ezequel Lavezzi, qui centre en direction de Gonzalo Higuain. Le seul et unique buteur du quart de finale contre la Belgique trompe Manuel Neuer, mais est signalé en position de hors-jeu. L'Argentine pense avoir fait le plus dur, il n'en est rien.

La suite, on la connaît. Au fur et à mesure de la partie, le jeu se hache de plus en plus et les opportunités se font rares. Il faudra attendre les prolongations pour départager les deux équipes. A la 113e minute, Götze, servi par Schürrle sur la gauche du but, enchaîne un contrôle poitrine et une volée devant Romero qui permet à l'Allemagne de se rapprocher de son 4e sacre. Les hommes de Joachim Low vont ensuite reculer et jouer la montre. Dans les derniers instants, le coup-franc de Messi, l'ultime tentative argentine, passe largement au-dessus des buts.

Énorme déception pour l'Argentine et Lionel Messi, qui passent à quelques minutes de remporter leur première Coupe du Monde depuis 1986. Face au Maroc ou la France pour sa 6e finale de Coupe du Monde, l'Argentine ne peut plus se rater. Huit ans après cette immense déception, l'occasion se présente à nouveau. Il faudra, cette fois, la mettre au fond des filets.