Les mots d'Emmanuel Macron à Kylian Mbappé

Le Président de la République était sur le terrain à la fin du match.

Les images n'ont échappé à personne. Quelques minutes après la victoire de l'Argentine face à la France, Emmanuel Macron a fait son entrée sur le terrain et s'est entretenu avec chaque joueur de l'équipe de Didier Deschamps.

Il est resté un peu plus longtemps auprès de Kylian Mbappé. Emmanuel Macron a ensuite révélé ce qu'il avait dit au numéro 10 des Bleus. "Mbappé est un très grand joueur, mais il est jeune, je lui ai dit qu'il n'avait que 24 ans. Il a été meilleur buteur de cette Coupe du monde. Il a gagné une Coupe du monde, il a fait une finale", a mis en avant le pensionnaire de l’Elysée. "J'étais aussi triste que lui. J'ai dit qu'il nous avait rendu très fiers et qu'à la fin, on a perdu un match de foot, on est passés à rien. C'est le sport."