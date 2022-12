Erik ten Hag et Manchester United veulent réaliser leur mercato... à l'Ajax

Mohammed Kudus a la coteen Angleterre. Outre Liverpool et Everton, Manchester United est également intéressé, rapporte The Athletic.

Ten Hag "admire les compétences et le dynamisme" de Kudus, écrit The Athletic. Le Ghanéen, qui s'est illustré lors de la phase de groupes de la Coupe du monde avec deux buts et une passe décisive, a travaillé avec l'actuel manager de Manchester United à l'Ajax pendant plusieurs années. Un certain nombre de blessures à long terme ont éclipsé ses débuts prometteurs sous la direction de Ten Hag.

Le degré de concrétisation de l'intérêt pour Kudus n'est pas clair. Il intéresse également Everton, qui voulait déjà l'acquérir cet été, Liverpool et le Borussia Dortmund.

Manchester United s'intéresse aussi (et toujours) à Frenkie de Jong (FC Barcelone) ainsi qu'à Jude Bellingham (Borussia Dortmund). Selon The Athletic, Ten Hag est considéré comme un "grand admirateur" des deux milieux de terrain. Gonçalo Ramos (Benfica) est également mentionné. United s'est déjà renforcé l'été dernier avec Casemiro, Lisandro Martínez, Christian Eriksen, Tyrell Malacia et Antony.