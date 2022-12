Entre Kevin De Bruyne et les Belges, quelque chose s'est-il cassé ?

Kevin De Bruyne a retrouvé la compétition, et a recommencé à faire du Kevin De Bruyne : face à Liverpool, le Diable a distillé deux assists à tomber par terre pour Erling Haaland et Nathan Aké. La réaction des Belges à cette prestation a été...fraîche.

Dixième minute de jeu du 8e de finale d'EFL Cup entre Manchester City et Liverpool : excentré côté gauche, Kevin De Bruyne envoie un centre millimétré que Erling Haaland envoie au fond des filets de Kelleher. Les réactions des supporters belges à notre article relayant ce geste splendide de KDB sont quasi-unanimement...furieuses et négatives. "Bien la preuve qu'il n'en a plus rien à faire des Diables" ; "Dommage qu'au lieu de caviar, on ait eu les oeufs de lump au Qatar" ; "Différence d'envie très nette" ; "Pas la même motivation que chez les Diables" ; la liste est longue.

Seconde période, 58e minute de jeu : Kevin De Bruyne, sur un corner joué à deux, donne un ballon encore plus superbe, brossé et enroulé, qui finit sa course sur la tête de Nathan Aké pour remettre Liverpool aux commandes de la rencontre. Là encore, sous l'article résumant la rencontre, les fans des Diables offrent une réception glaciale à cette performance de KDB. "Il joue quand il en a envie", "pas le mental pour porter son équipe nationale", "pas les mêmes priorités que le peuple belge"...c'est très clair : entre De Bruyne et le public belge, quelque chose s'est cassé. Ses performances lumineuses en club seront désormais vues par le prisme de sa Coupe du Monde ratée, de son attitude diamétralement opposée en club et en sélection.

© photonews

Aucun autre Diable ne s'est tant attiré les foudres des fans que Kevin De Bruyne à la suite de la Coupe du Monde. Les loupés de Romelu Lukaku ? Pardonnés. Les défenseurs jugés trop vieux et que beaucoup auraient aimé voir remplacés par la "nouvelle garde" ? Au final épargnés par la critique. Eden Hazard ? Meilleur qu'attendu. Mais les propos de KDB dans son interview au Guardian, son niveau décevant lors des trois matchs et son attitude un peu défaitiste sur la pelouse ne passent pas. Le coup de poker tenté par Roberto Martinez, qui a donné le brassard à De Bruyne pour le troisième match, n'a pas suffi à donner l'impression aux supporters que le milieu de terrain de Manchester City voulait de ce rôle, de ces responsabilités.

Si on nous demande notre avis, KDB n'a rien d'un capitaine, et ne devrait pas être le successeur du désormais ex-Diable Eden Hazard. Mais en mars prochain, Kevin va devoir s'adresser à son public. Avec les pieds, en se montrant motivé - car il faut reconnaître qu'il a plus souvent paru se traîner en sélection que tout y donner. Mais aussi, peut-être, avec les mots, qu'il manie si maladroitement. La fracture entre De Bruyne et le public belge est toute fraîche, et cicatrisera peut-être avec le temps. Mais elle ne doit pas être sous-estimée...