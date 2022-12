Brentford prolonge son entraîneur jusqu'en 2027

Thomas Frank (49 ans) est désormais lié à Brentford jusqu'en 2027, a annoncé le club ce samedi sur les réseaux sociaux. L'entraîneur danois dirige les Bees depuis 2018 et a emmené son équipe jusqu'en Premier League au terme de la saison 2020-2021, décrochant le maintien assez aisément lors de la saison suivante (13e de PL). Cette saison, Brentford vogue tranquillement, figurant à la 10e place du championnat à l'heure actuelle. Ancien entraîneur des équipes de jeunes danoises, Frank avait rejoint Brentford en 2016 en tant qu'adjoint.

✍ We're delighted to announce that Thomas Frank has signed a new contract through to the summer of 2027#BrentfordFC