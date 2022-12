🎥 Premier League : Leicester et ses Diables Rouges chutent, Trossard et Brighton s'imposent à l'extérieur

Comme le veut la tradition, la Premier League continue d'accompagner les fêtes de fin d'année en Angleterre. Quatre belles affiches étaient au programme cet après-midi dans le cadre de la 17ème journée du championnat anglais. 

Crystal Palace-Fulham 0-3

Fulham a profité d’une équipe de Crystal Palace réduite à neuf après les exclusions de Tyrick Mitchell (34e) et James Tomkins (57e) pour disposer des Eagles (0-3) grâce à des réalisations de Bobby Reid (21e), Tim Ream (71e) et Aleksandar Mitrovic (80e).

Everton-Wolverhampton 1-2

Onana, titulaire, et les siens ont chuté à domicile contre les Wolves. Yerry Mina a ouvert le score (7e) pour les Toffees, Daniel Podence a égalisé (22e) avant que Rayan Aït-Nouri ne sauve les visiteurs (90e+5) dans les derniers instants.

Leicester City-Newcastle 0-3

Faes et Tielemans étaient titulaires ce mardi, mais n'ont pas pu empêcher meur équipe de sombrer. Les Magpies ont dominé les Foxes (0-3) grâce à des réalisations de Chris Wood (3e, s.p), Miguel Almiron (7e) et Joelinton (32e).

Newcastle s'empare provisoirement de la deuxième place du classement derrière Arsenal.

Southampton-Brighton 1-3

Les Seagulls et Trossard ont déroulé chez les Saints (1-3) avec des buts de Adam Lallana (14e) et Solly March (56e) et un auto-but de Romain Perraud (35e). La réduction du score de James Ward-Prowse (73e) n’a rien changé à l’issue de la rencontre.

