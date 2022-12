Des Diables et un derby londonien au menu du Boxing Day

Place à l'une des journées les plus chargées de l'année en Premier League, avec un intéressant derby pour clôturer le menu et de nombreux Diables Rouges susceptibles de fouler les pelouses anglaises.

Véritable tradition en Angleterre, le Boxing Day de la Premier League s’annonce chargé et passionnant cette année encore. C’est l’actuel quatrième, Tottenham, qui ouvrira le programme par un déplacement à Brentford (13h30).

Le choc de l’après-midi opposera Newcastle, qui a une place sur le podium à défendre, au Leicester de Tielemans, Praet, Faes et Castagne. Dans le même temps, Amadou Onana et Everton accueilleront les Wolves et le Brighton de Leandro Trossard se déplacera sur la pelouse du Southampton de Roméo Lavia.

Engagé dans une course poursuite après un début de saison manqué, Liverpool tentera d’empocher trois points contre Aston Villa et Leander Dendoncker. Enfin, c’est à Londres que se terminera cette longue journée. Impressionnant leader de Premier League, Arsenal tentera de conforter son statut contre ses voisins de West Ham.