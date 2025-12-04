🎥 Amadou Onana buteur, Matz Sels solide et plusieurs anciens de Pro League décisifs en Premier League

Photo: © photonews

La 14e journée de Premier League se déroule cette semaine. Hier soir, Amadou Onana a inscrit un but décisif avec Aston Villa, tout comme Chemsdine Talbi avec Sunderland. Matz Sels a une nouvelle fois conservé sa cage inviolée avec Nottingham Forest.

Cette semaine, la Coupe nationale est au programme dans une majorité de pays en Europe, à commencer par la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne ou encore l'Italie. En Angleterre, c'est bien une nouvelle journée de Premier League, la quatorzième, qui se dispute. Six rencontres étaient au programme ce mercredi soir.

Si Leandro Trossard était toujours blessé lors de la victoire d'Arsenal face à Brentford (2-0), Maxim De Cuyper et Amadou Onana étaient quant à eux titulaires pour la rencontre entre Brighton et Aston Villa, tandis que Youri Tielemans a débuté sur le banc. Les locaux menaient 2-0 après 30 minutes. Ollie Watkins a égalisé peu avant le repos, puis c'est Amadou Onana qui a inscrit le but du 2-3 pour les Villans, qui se sont finalement imposés 3-4. Youri Tielemans a joué les vingt dernières minutes.

Amadou Onana et Chemsdine Talbi buteurs en Premier League

Dans le même temps, c'est une belle affiche qui avait lieu à Liverpool. Les Reds recevaient Sunderland, l'une des belles surprises du début de saison. Les Black Cats ont ramené un point de leur déplacement à Anfield grâce au but de l'ancien Brugeois Chemsdine Talbi. Noah Sadiki a joué toute la rencontre, tandis que Simon Adingra (ex-Union) et Romaine Mundle (ex-Standard) sont restés sur le banc.

Lire aussi… Vers un retour fracassant ? Christian Benteke cité dans deux clubs de Pro League !Autre belle surprise du début de saison, Crystal Palace a poursuivi sa marche en avant en s'imposant sur la pelouse de Burnley (0-1). Le seul et unique but de la rencontre a été inscrit par un autre ancien joueur de la Jupiler Pro League, Daniel Munoz, qui avait fait les beaux jours du Racing Genk avant de prendre la route de l'Angleterre en 2024.

Enfin, Matz Sels était titulaire lors de la victoire de Nottingham Forest sur le terrain de Wolverhampton (0-1), tandis que Chelsea a subi une lourde déception en étant battu à Leeds, 3-1. Pour les locaux, Sebastiaan Bornauw est monté dans le temps additionnel et a disputé les dernières secondes du match.

Premier League

 Journée 14
Bournemouth Bournemouth 0-1 Everton Everton
Fulham Fulham 4-5 Manchester City Manchester City
Newcastle Utd Newcastle Utd 2-2 Tottenham Tottenham
Burnley Burnley 0-1 Crystal Palace Crystal Palace
Wolverhampton Wolverhampton 0-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Brighton Brighton 3-4 Aston Villa Aston Villa
Arsenal Arsenal 2-0 Brentford Brentford
Leeds United Leeds United 3-1 Chelsea Chelsea
Liverpool Liverpool 1-1 Sunderland Sunderland
Manchester United Manchester United 21:00 West Ham Utd West Ham Utd
