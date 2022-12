L'arbitre chargé du VAR à la finale France - Argentine revient sur la simulation de Marcus Thuram

Une phase qui n'avait pas manqué de créer nombre de débats et discussions...

Alors que la France poussait en fin de temps réglementaire pour arracher la victoire face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde, Marcus Thuram s'est écroulé dans le rectangle, laissant croire à un nouveau penalty pour la France. Mais l'arbitre de la rencontre, Szymon Marciniak, a décidé que Thuram avait simulé le contact et a sifflé faute. La suite, on la connait tous...

Sur TVP Sport, Tomasz Kwiatkowski, l'arbitre en charge de la VAR lors de cette finale, est revenu sur cette phase. "Rappelons que parfois, il y a une forte hésitation entre simulation et penalty. Les arbitres VAR se fient souvent au premier sentiment et dans cette situation, il s'agissait soit d'un penalty soit d'une simulation. Dès que Szymon a décidé de la simulation, j'ai dit qu'il devait arrêter le jeu et que nous devions d'abord vérifier. Nous avons tout analysé assez rapidement, mais ce n'était pas une situation simple du point de vue de la VAR."