Le directeur sportif d'Al-Nassr fait le point sur le dossier Ronaldo

Depuis plusieurs semaines, l'attaquant portugais, libre depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United, se retrouve annoncé à Al-Nassr.

Pour le site Flashscore, le directeur sportif du club saoudien Al-Nassr, Marcelo Salazar, a fait le point sur le dossier Cristiano Ronaldo.

"Si le club veut le recruter ? Je n'ai pas le droit de dire oui ou non. Attendons de voir comment les choses se dérouleront jusqu'à la fin de l'année. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une négociation d'une ampleur énorme, non seulement pour le club, mais pour le pays et pour le football mondial, et qui doit être menée par des instances supérieures. Ce que je peux dire, c'est que Cristiano Ronaldo est l'un des meilleurs de l'histoire du football. Il a toujours été un exemple pour moi en tant que joueur, pour la volonté dont il fait preuve pour gagner. Et puis, en tant que citoyen portugais, je l'ai toujours soutenu. L'avenir sera révélé en temps voulu", a confié le dirigeant du club saoudien Salazar.