Tottenham tenu en échec à Brentford

Reprise compliquée pour les Spurs.

Privé de Cristian Romero, Hugo Lloris et Richarlison, Antonio Conte pouvait compter sur les autres mondialistes comme Heung-Min Son, Ivan Perisic, Pierre-Emile Hojbjerg ou Harry Kane, tous alignés d'emblée. Pourtant, la première mi-temps de Tottenham était catastrophique avec l'ouverture du score de Brentford signée Vitaly Janelt sur une erreur du deuxième gardien Fraser Foster mais surtout un manque de mordant et d'inspiration assez dramatique.

Le 2-0 inscrit par Ivan Toney dix minutes après le retour des vestaires semblait confirmer la prestation fantomatique de l'équipe mais ce but a plutôt marqué le début de la réaction, plus que nécessaire. Placant enfin son adversaire sous pression, Tottenham a finit fort avec deux buts d'Harry Kane et Pierre-Emile Hojbjerg en six minutes (65e et 71e) pour revenir à hauteur. Les Londoniens auraient même pu arracher les trois points grâce à une reprise d'Harry Kane sur la barre ou sur une phase litigieuse dans le rectangle qui a fait bondir tout le banc. Un partage qui maintient l'équipe à la quatrième place du classement.