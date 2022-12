La révélation Jamal Musiala en route vers un contrat de très longue durée au Bayern Munich

Malgré l'élimination précoce de l'Allemagne, Jamal Musiala fut l'auteur d'une très belle Coupe du Monde. Le joueur de 19 ans, que le grand public a pu découvrir au Qatar, réalise une superbe saison sous les couleurs du Bayern Munich. En effet, le milieu offensif de formation en est à neuf buts et sept passes décisives en 14 rencontres de Bundesliga et a également distillé deux passes décisives en phase de poules de Ligue des Champions.

Disposant d'un contrat courant déjà jusqu'en juin 2026, Jamal Musiala pourrait pourtant prolonger encore un petit peu plus son bail dans les prochaines semaines. Selon les informations de Fabrizio Romano, le joueur formé à Chelsea serait le premier sur la liste des prolongations des dirigeants du club bavarois. Une offre de prolongation sera officiellement formulée prochainement.

FC Bayern will prepare new contract proposal for Jamal Musiala in 2023. Current deal expires in June 2026 but Bayern want to seal new, longer agreement as soon as possible. 🔴⭐️ #transfers



Lucas Hernandez and Alphonso Davies contracts will also be discussed. pic.twitter.com/DMVcGtDHUb