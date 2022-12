Walter Meeuws revient sur le licenciement de Carl Hoefkens : "Vous êtes sans espoir quand rien ne va plus"

Walter Meeuws a travaillé avec Carl Hoefkens au Lierse de 1998 à 2001.

La saison semblait être un conte de fées pour les Blauw en Zwart avec l'incroyable départ en Ligue des champions suivi d'une qualification historique pour les huitièmes de finale. Pourtant, les choses ne se sont pas passées comme elles le devaient en championnat. Puis après le break international, le Club de Bruges s'est fait humilier à domicile en Coupe contre Saint-Trond (1-4) avant de partager l'enjeu contre OHL.

"Les supporters ont commencé à râler, les membres du conseil d'administration ont sans doute été informés qu'ils ne devaient pas accepter un tel blâme en Coupe, la presse a commencé à écrire à ce sujet,... Et puis, en tant qu'entraîneur, vous êtes sans espoir quand rien ne va plus", a déclaré Meeuws à Het Nieuwsblad.

"J'espère que Carl n'en a pas trop marre et qu'il aura bientôt une nouvelle chance quelque part. Il a maintenant passé six mois à la tête d'un club de haut niveau et a vécu à peu près tout cela, ce sera donc une bonne leçon pour lui."