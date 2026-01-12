L'Union Saint-Gilloise ne s'arrête plus : le club a recruté le meilleur joueur de D2 norvégienne

L'Union Saint-Gilloise poursuit son mercato avec l'arrivée de Massiré Sylla, défenseur sénégalais de 21 ans élu joueur de l'année en Norvège en D2

Le mercato hivernal de l'Union Saint-Gilloise tourne à plein régime. Après avoir officialisé l'attaquant Mateo Biondic et bientôt Besfort Zeneli, le club bruxellois vient de frapper un troisième coup sur le marché des transferts.

Jamais deux sans trois

Cette fois, l'Union se renforce en défense avec l'arrivée de Massiré Sylla selon Het Nieuwsblad. Le Sénégalais de 21 ans quitte le club norvégien de Lyn pour rejoindre Bruxelles. Ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il a été élu meilleur joueur du championnat norvégien en 2025.

Pour s'offrir ses services, les dirigeants bruxellois n'ont pas hésité à sortir le chéquier. Le site Transfermarkt estime sa valeur marchande à 600 000 euros, mais l'Union a déboursé 1,5 million d'euros. Il vient de signer un contrat longue durée jusqu'en 2030.

Le jeune sénégalais est attendu ce mardi pour passer ses tests médicaux avant d'enfiler officiellement son nouveau maillot. Si la direction ne s'est pas trompé sur son cas, il pourrait devenir l'un des nouveaux piliers de la défense.



L'Union continue de dénicher des talents là où personne ne les attend, en misant sur la jeunesse et la fraîcheur.