Roberto Martinez refuse d'évoquer son avenir à court terme

Cité au Club de Bruges ainsi qu'à la tête de plusieurs sélections, Roberto Martinez a temporisé.

Après l'élimination à la Coupe du Monde 2022, Roberto Martinez a été cité à la tête de plusieurs sélections - notamment la Pologne, dont il a répondu aux questions des médias - mais aussi du côté du...Club de Bruges, qui vient de limoger Carl Hoefkens. Martinez aurait cependant refusé le poste d'entraîneur des Blauw & Zwart et privilégierait l'étranger.

Het Laatste Nieuws, cependant, a eu l'opportunité d'en parler directement à l'intéressé...qui a temporisé, et pour cause : officiellement, Roberto Martinez est toujours sous contrat avec l'Union Belge jusqu'au 31 décembre. "Avant le 1er janvier, je ne ferai aucune déclaration à ce sujet. Par respect envers l'Union Belge de football, je n'évoquerai pas mon avenir avant la fin de mon contrat", affirme l'ex-sélectionneur des Diables Rouges. On en saura peut-être plus la semaine prochaine, donc.