"La Liga ne fait rien" : le coup de gueule de Vinicius Jr., victime de nouvelles insultes racistes

Vinicius Jr (22 ans, 10 buts et 5 assists en 22 matchs en club cette saison) s'est plaint d'insultes racistes lors du match de ce vendredi face au Real Valladolid (victoire 2-0). Il a également tenu à interpeller les responsables du championnat espagnol, La Liga, pour leur manque de réactivité envers ce genre de comportements.

"Les racistes continuent d'aller dans les stades pour voir le meilleur club du monde et La Liga CONTINUE DE NE RIEN FAIRE. Je continuerai la tête haute en célébrant mes victoires et celles du Real Madrid. Mais finalement c'est de MA faute", a écrit Vinicius Junior sur les réseaux sociaux.

Ce n'est pas la première fois que Vinicius est visé par des insultes racistes. Récemment, il avait déjà été victime de chants à caractère raciste de la part de supporters adverses. Un journaliste de l'émission espagnole El Chiringuito l'avait critiqué pour ses danses lors de célébrations, le comparant à un "singe".

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6