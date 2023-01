Des supporters de Ligue 1 protestent contre le Boxing Day et boycottent la rencontre de leur équipe

Nantes affronte Auxerre ce dimanche à 15 heures, et les ultras nantais ne sont pas ravis de l'horaire de cette rencontre.

Du football un 1er janvier : il n'y a que dans trois pays d'Europe que cela existe, à savoir en Angleterre (le fameux Boxing Day), en France et en Israël. Et les supporters français ne sont pas satisfaits . Ainsi, à Nantes, pour la réception de l'AJ Auxerre, la Brigade Loire, les ultras nantais, ont décidé de boycotter la rencontre.

Avant le coup d'envoi, la tribune Loire, dédiée aux chants et animations, a été laissée en partie vide et une banderole a été déployée. On peut y lire : "LFP, diffuseurs : vos programmations tuent nos stades !".