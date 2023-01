🎥 Cristiano Ronaldo a reçu un accueil dingue lors de sa présentation

Ce mardi 3 janvier était un jour historique pour Al-Nassr et l’Arabie Saoudite. Après une conférence de presse où il a assumé son choix de rejoindre sa nouvelle destination exotique, Cristiano Ronaldo a officiellement été présenté à ses nouveaux supporters dans un Mrsool Park en fusion et a été accueilli en rockstar.

