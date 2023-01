Thierry Henry est intéressé par le poste de sélectionneur des Diables Rouges !

Depuis quelques jours, le nom de Thierry Henry a été cité par deux Diables Rouges comme candidat "idéal" à la succession de Roberto Martinez. Et le Français lui-même est intéressé.

Après Romelu Lukaku, dont le soutien ne surprenait personne vu les liens d'amitié entre les deux attaquants, c'était ainsi Toby Alderweireld, plus étonnamment, qui avait fait part de son enthousiasme à l'idée de voir Thierry Henry devenir sélectionneur des Diables Rouges. Deux cadres du vestiaire, donc, pour pousser la candidature de l'ex-adjoint de Roberto Martinez.

Mais qu'en pensait l'intéressé ? Hé bien, Het Laatste Nieuws semble le savoir. En effet, le média néerlandophone affirme ce vendredi matin que Henry aurait fait part à la fédération belge son intérêt pour le poste. Le Français n'aurait cependant pas postulé officiellement via l'offre d'emploi envoyée. S'il était donc bel et bien nommé sélectionneur, il est permis de se demander à quoi celle-ci aurait servi. Mais l'Union Belge connaît le CV et la popularité dans le vestiaire de celui qui est toujours officiellement sous contrat. Un contrat bon marché (on parle de 100.000 euros annuels), ce qui ne gâche rien, même si Thierry Henry serait naturellement augmenté en cas de promotion.

Voilà quelques jours, nous vous partagions nos pour et contre à l'idée d'une arrivée de "Titi" Henry à la tête des Diables Rouges. Qu'en pensez-vous ?