Andrea Pirlo bientôt coach de la Belgique ? L'Italien serait pisté pour prendre les rênes des Diables Rouges

Le nom de l'ancienne gloire italienne a été cité pour entraîner les Diables Rouges.

Qui pour remplacer Roberto Martinez en tant que sélectionneur national ? C'est la question à laquelle la taskforce mandatée par l'Union belge devra répondre ces prochaines semaines.

Récemment, l'offre d'emploi pour le poste de sélectionneur national a été publiée, ainsi que le déroulement de la procédure de nomination. Les entretiens commenceront d'ailleurs cette semaine.

Au vu des critères évoqués et du profil recherché , certains noms ont déjà pu être écartés (Antonio Conte, par exemple). Mais TuttoMercatoWeb annonce qu'un autre entraîneur italien serait sur la shortlist : il s'agirait d'Andrea Pirlo (43 ans).

📢🇧🇪 Il Belgio alla ricerca del dopo Roberto Martinez. Inizierà a breve le interviste per trovare il successore del nuovo ct del Portogallo. Nella shortlist dei nomi rimasti anche Andrea Pirlo.@TuttoMercatoWeb — Marco Conterio (@marcoconterio) January 9, 2023

Si la piste de Pirlo semble probable au vu de l'état actuel de sa carrière et de ses ambitions - il entraîne actuellement le club turc du Fatih Karamguruk -, son peu d'expérience ne devrait pas jouer en sa faveur. L'ancien milieu de terrain avait en effet commencé sa carrière en tant que T1 à l'été 2020, à la Juventus de Turin.

Parmi autres noms évoqués, on retrouve des profils bien plus expérimentés, tels que Rafael Benitez et André Villas-Boas.