Coupe de la Ligue : Manchester United déroule face à Charlton Athletic, Newcastle United élimine Leicester City

Manchester United est revenu très en forme du break de la Coupe du Monde. Les Red Devils enchaînent les victoires, et se sont désormais qualifiés en Coupe de la Ligue.

Après avoir battu Everton ce week-end, Manchester United recevait Charlton Athletic en EFL Cup ce mardi. Avec une équipe très hybride (les jeunes Kobbie Mainoo, Anthony Elanga ou encore Alejandro Garnacho étaient titulaires), les Red Devils n'ont pas tremblé. Antony a ouvert le score à la 21e. Il faudra cependant attendra la toute fin de match et des buts signés Marcus Rashford, à la 90e et 90e+4, pour confirmer la victoire et faire 3-0.

Dans l'autre quart de finale du soir, Newcastle United recevait Leicester City ; Youri Tielemans, Wout Faes et Timothy Castagne étaient titulaires, mais n'ont rien pu faire pour empêcher l'élimination des Foxes (2-0) grâce à des buts tombés en seconde période.