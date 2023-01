Ruslan Malinovskyi évoque ses débuts à l'Olympique de Marseille

Recruté lundi dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat obligatoire fixée à 13 millions d'euros (bonus compris) en provenance de l'Atalanta, le milieu offensif ukrainien a réalisé ses grands débuts avec l'OM face à Troyes (2-0) mercredi en Ligue 1.

L'ancien joueur de Genk Ruslan Malinovskyi est revenu sur ses premiers pas à l'OM. Il est monté à la 66e minute de jeu contre Troyes.

"Ça va, c'est une victoire importante. Je suis content d'avoir disputé mes premières minutes et de connaître mon premier succès avec Marseille. Je pense que ce n'est qu'un début, j'ai besoin d'encore travailler mais je suis déçu par ce carton jaune parce qu'il n'y a pas faute, mais j'ai essayé d'aider l'équipe, il y avait 2-0 on devait garder le résultat. Donc j'ai essayé de défendre et d'aider mes milieux", a lâché Malinovskyi face aux médias.

