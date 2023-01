Benjamin Mendy jugé non coupable de six accusations de viols

Le latéral français de Manchester City n'en a néanmoins pas fini avec la justice britannique.

Benjamin Mendy (28 ans) a été déclaré non-coupable de six viols et d'une agression sexuelle ce vendredi par la justice angaise. Après 14 jours de délibération au tribunal de Chester (Royaume-Uni), le jury constitué l'a acquitté de six viols et une agression sexuelle sur quatre femmes. Il risquait la prison à perpétuité.

Un nouveau procès aura lieu concernant un septième viol et une autre agression sexuelle. Le jury n'a en effet pas pu rendre un verdict à ce sujet. Une audience préliminaire se tiendra ainsi le 27 janvier, avant qu'un nouveau procés se déroule à partir du 26 juin.

Mendy est suspendu depuis plus d'un an - le mois d'août 2021 plus exactement - par son club de Manchester City.