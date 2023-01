Chelsea s'incline à Fulham et perd déjà Joao Félix

L'international portugais faisait forte impression pour sa première avant de se faire exclure à l'heure de jeu.

Tout juste arrivé en prêt en provenance de l'Atlético de Madrid, Joao Félix était titulaire à Craven Cottage pour sa première sous le maillot des Blues. Depuis la pelouse, il assiste à l'ouverture du score de l'ancien de Chelsea Willian (1-0, 25e), ainsi qu'à l'égalisation de Kalidou Koulibaly (1-1, 47e). En retard sur un deuxième ballon disputé avec Tete, Joao Félix est exclu après une heure de très bonne facture (57e).

Vingt minutes avant le terme, Carlos Vinicius rend l'avantage à Fulham et inscrit le dernier but de cette partie (2-1, 73e). Victoire donc pour les Cottagers qui prennent la 6e place du classement et s'installent dans la roue de Tottenham. Chelsea n'avance décidément pas et pointe à la 10e place.