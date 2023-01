Terriblement déçu, le Paris Saint-Germain répond à Anne Hidalgo

Ce samedi, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a définitivement mis un stop au Paris Saint-Germain qui souhaitait racheter le Parc des Princes à la ville.

Le Paris Saint-Germain a très mal vécu cette décision et réitéré sa menace de faire ses valises. "Il est décevant d'entendre que la maire de Paris veut déloger le Paris Saint-Germain et ses supporters du Parc des Princes tout en ajoutant des dizaines de millions d'euros à la charge des contribuables parisiens pour maintenir la structure d’un stade qui a plus 50 ans et a besoin d’une rénovation complète", a lâché un porte-parole du club de la capitale dans les colonnes du journal Le Parisien. "Le PSG et le Parc des Princes font partie de l'histoire et du patrimoine de Paris. Le PSG a déjà investi plus de 85 millions d'euros pour entretenir le stade, et s’est engagé à investir 500 millions d'euros supplémentaires. Notre projet est d’offrir aux fans, et à tous les Parisiens, un stade performant afin de permettre au PSG de se développer et de jouer au plus haut niveau."

"Il est évident qu’un investissement aussi important ne sera réalisé par le PSG que si nous devenons propriétaires du Parc des Princes. En fermant définitivement les discussions de rachat entamées depuis très longtemps et en refusant notre investissement très significatif pour rénover le Parc, la maire force le PSG à quitter sa maison et fait peser une charge fiscale de plusieurs millions d'euros sur les contribuables parisiens. Tout le monde est perdant dans la position prise par la maire. Le Paris Saint-Germain est maintenant obligé de trouver des options alternatives pour relocaliser le Club, privant Paris d’un investissement majeur pour son attractivité. Ce n’est pas l’issue que le Club, ni ses supporters, espérions", a conclu le représentant.