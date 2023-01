Marc Brys : "Nous ne devons certainement pas sous-estimer Eupen"

Après la victoire sur le terrain de Westerlo, OHL est de nouveau mêlé à la lutte pour une place dans le top 8. Les Louvanistes reçoivent désormais Eupen.

Sur le papier, c'est un adversaire plus facile que de devoir jouer à Westerlo, mais le football se joue toujours sur un terrain et non sur le papier. Marc Brys ne le sait que trop bien et s'attend à un match difficile.

"Nous allons jouer contre un Eupen enthousiaste en pleine lutte contre la relégation. Même si les trois points pris contre Westerlo nous donnent confiance, nous ne devons certainement pas sous-estimer Eupen", a ajouté Brys.

OHL n'a distancé Westerlo le week-end dernier qu'en seconde période et Brys tient particulièrement à maintenir ce niveau contre les Pandas : "Si nous jouons comme cela, nous gardons toujours les trois points à domicile", conclu le T1 de Louvain.