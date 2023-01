Noël Le Graët cible d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel !

La situation du président de la Fédération Française de Football ne s'améliore pas. Noël Le Graët est désormais sous le coup d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel.

Une enquête pour harcèlement moral et harcèlement sexuel a été ouverte lundi à la suite du signalement pour "outrage sexiste" visant le président de la la Fédération française de football Noël Le Graët, a indiqué mardi le parquet de Paris, sollicité par l'AFP.

Ce signalement est consécutif aux propos tenus en interview par l'agente de joueurs Sonia Souid, 37 ans, auprès de BFM TV. "Quand j'arrive, il y a du champagne. Je suis assez surprise, mais je reste stoïque. Brigitte Henriques (responsable du pole féminin de la FFF) devait être présente ce soir-là mais ne viendra jamais. Je ne sais même pas s'il l'avait prévenu", expliquait-elle. Il m'a fait comprendre que si nous étions beaucoup plus proches, mes idées pourraient se concrétiser. J'ai pris une claque. Je suis compétente et légitime mais mon président me voit comme deux seins et un cul".