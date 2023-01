Officiel : Danilo rejoint Nottingham Forest

Comme attendu, Danilo (21 ans) quitte Palmeiras pour Nottingham Forest. Un temps ciblé par l'AS Monaco, le Brésilien rejoint le club anglais où il a signé un contrat jusqu'en juin 2029. L'actuel 13e de Premier League a déboursé 18 millions d'euros pour le recruter.

We are delighted to confirm the signing of Brazilian midfielder, Danilo! 🤩 #BemVindoDanilo 🇧🇷 | #NFFC