Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Meunier - Dendoncker - Djenepo

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Meunier - Dendoncker - Djenepo

C'est fait : le Standard va se séparer d'un indésirable et réaliser une énorme économie salariale

Le Standard s'apprête à tourner une page importante en se séparant de son plus gros salaire : Moussa Djenepo. Si les Rouches ne percevront aucune indemnité de transfert, l'opération leur permettra néanmoins d'alléger considérablement leur masse salariale. (Lire la suite)

"Sa position n'a pas changé" : cette figure emblématique des Diables cherche toujours à quitter son club

Thomas Meunier cherche à quitter le LOSC. Un club a marqué son intérêt, mais son identité n'a pas été dévoilée. (Lire la suite)

Pourquoi le Sporting d'Anderlecht est passé à côté d'une magnifique opportunité concernant Leander Dendoncker

Leander Dendoncker est sur le point de débuter son aventure au Real Oviedo. Une question se pose : le RSC Anderlecht n'a-t-il pas laissé passer une belle opportunité ? (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 18/08

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
