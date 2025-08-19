🎥 Un ex-Mauve seul buteur et un premier succès, mais : débuts frustrants pour deux Belges en Premier League

Sebastiaan Bornauw et Largie Ramazani n'ont pas quitté le banc lors de la victoire de Leeds contre Everton, lundi soir. Un début frustrant en Premier League pour les deux Belges.

La première journée de Premier League se refermait ce lundi soir avec un duel entre Leeds United et Everton. Une occasion supplémentaire d’observer deux joueurs belges à l’œuvre.

Ce ne fut toutefois pas le cas. Présents dans le groupe des Peacocks pour cette première joute officielle de la saison, Sebastiaan Bornauw, arrivé de Wolfsburg cet été, et Largie Ramazani, venu d’Almeria il y a un an, n’ont pas quitté le banc.

Bornauw et Ramazani restés sur le banc, l'ex-Mauve Lukas Nmecha seul buteur

Sur la pelouse, il a fallu patienter longtemps avant de voir la rencontre se décanter. Le seul et unique but de la partie a été inscrit par l’ex-Mauve Lukas Nmecha, sur penalty, à la 84e minute.

Première victoire de la saison donc pour Leeds, qui signe un départ rêvé en Premier League. Du côté d’Everton, le début est plus compliqué, et ce n’est pas la réception de Brighton le week-end prochain qui devrait faciliter les choses.

Leeds United se déplacera pour sa part à Arsenal et tentera de serrer les rangs afin de ramener un résultat. Une rencontre lors de laquelle les qualités défensives de Sebastiaan Bornauw ou la vitesse de percussion de Largie Ramazani pourraient s’avérer précieuses.