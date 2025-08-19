"Moi, je ne peux pas perdre" : ex-adjoint des Rangers, le T1 de Westerlo se livre avant le barrage européen de Bruges

Photo: © photonews

Le Club de Bruges aborde des barrages cruciaux en Ligue des Champions, face aux Rangers. Pour l'entraîneur de Westerlo et ancien adjoint du club de Glasgow, Issame Charaï, les Brugeois auront des opportunités à exploiter sur les flancs et partent favoris.

Le Club de Bruges s’est envolé pour l’Écosse lundi. Ce mardi soir, les joueurs de Nicky Hayen affronteront les Rangers en barrages de Ligue des champions. Un rendez-vous crucial, où l’enjeu sportif s’accompagne d’un intérêt financier considérable.

Le Club fera tout pour obtenir un bon résultat dès le match aller, avant d’espérer conclure l’affaire au stade Jan Breydel la semaine prochaine. L’entraîneur de Westerlo, Issame Charaï, qui occupait le poste d'adjoint aux Rangers avant de poser ses valises en Campine, a d’ailleurs livré quelques conseils aux Brugeois.

"Dans l’axe, avec Souttar et Djiga, ils disposent de deux joueurs très solides dans les duels. Mais comme les latéraux ont souvent tendance à resserrer vers le centre, il reste beaucoup d’espace sur les ailes en contre-attaque. Ils deviennent alors très vulnérables en cas de perte de balle", a-t-il expliqué au Nieuwsblad.

Bruges favori face aux Rangers, selon Issame Charaï

Un constat dont certains joueurs brugeois pourraient tirer parti. "Des garçons comme Tzolis ou Forbs — surtout au vu de sa prestation face à Salzbourg — peuvent leur faire très mal grâce à leur vitesse sur les flancs. L’essentiel sera de presser au bon moment, récupérer le ballon et partir rapidement en contre."

Charaï voit d’ailleurs Bruges légèrement favori. "S’ils parviennent à quitter Ibrox Park sans encombre, je pense qu’ils pourront conclure à domicile. Mon cœur ? (sourire) Je ne peux pas perdre. Si les Rangers gagnent, j’aurai beaucoup d’amis heureux à Glasgow. Si c’est le Club qui l’emporte, ce sera une bonne nouvelle pour le coefficient belge", a-t-il conclu.

