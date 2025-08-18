L'hécatombe continue : un nouvel homme fort du projet de Mons a fait ses valises

Le RAEC Mons continue sa petite révolution. Le club a également annoncé le départ du T2 Hubert Lemaire.

Hier soir, Mons annonçait avec fracas les départs d'Emilio Ferrera (entraîneur principal) et Manu Ferrera (directeur sportif). L'arrivée des nouveaux actionnaires a beau avoir changé la donne, le choc n'en est pas moins brutal, Emilio Ferrera n'ayant même pas eu l'occasion de diriger le moindre match officiel.

Alors que le nouvel entraîneur a déjà été officialisé, Hubert Lemaire a décidé de quitter le navire par loyauté. Il était lui aussi arrivé cet été, après plus de 20 ans à travailler aux côtés de la jeunesse d'Anderlecht.

"Unanimement apprécié pour sa gentillesse, ses valeurs et son professionnalisme, Hubert a choisi de mettre un terme à sa collaboration avec le RAEC Mons par respect pour le travail entrepris aux côtés d’Emilio et de Manu Ferrera", écrit le club sur ses réseaux sociaux.

Une préparation très perturbée

"L’ensemble du club souhaite adresser un immense merci à Hubert pour tout ce qu’il a apporté : son intensité, son énergie communicative, sa sympathie et son expérience qu’il partageait toujours avec passion. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de son parcours. Merci Hubert", concluent les Dragons.

La révolution donc continue à Mons, qui renouvelle une grande partie de son staff et devra rapidement trouver son rythme pour assumer son statut de favori en D1 ACFF dans la course à la D1B.