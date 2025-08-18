La nouvelle coqueluche de Rocourt apprend vite : "L'ambiance est encore meilleure que ce que l'on m'avait décrit"

Photo: © Walfoot.be

Le RFC Liège a lancé sa saison avec une victoire 2-0 contre le RFC Liège, hier. Oumar Diouf a porté les Sang et Marine avec un doublé.

Quelle pépite a été dénicher le RFC Liège en proposant un test à Oumar Diouf ? Pour un joueur à l'essai, l'attaquant n'a pas perdu de temps, inscrivant pas moins de cinq buts en préparation. De quoi rendre la situation très claire pour Gaëtan Englebert : il fallait absolument le mettre sous contrat, sous peine de le voir signer ailleurs et de s'en mordre les doigts.

Diouf a confirmé ses bonnes dispositions en D1B : le natif de Dakar s'est offert un doublé en sept minutes face à Seraing, les deux seuls buts de la rencontre. Une victoire dans le derby qui tombe à pic pour faire oublier la défaite 2-0 à Eupen lors de la première journée.

"Le plus important est le collectif. Je suis très content d'avoir marqué mais mes buts, je les ai déjà oubliés. Dès le coup de sifflet final, j'ai commencé à penser au match suivant, car nous voulons les gagner tous", explique Diouf à La Dernière Heure.

Future révélation de la saison ?

Actif dans le championnat de Chypre du Nord la saison dernière, il s'intègre à la vitesse de l'éclair, même si tout n'est pas encore parfait : "Je suis conscient qu'il y a encore du travail, par exemple au niveau de la complicité avec les coéquipiers, mais cela viendra avec le temps".

Oumar Diouf s'est offert une première standing ovation à Rocourt : "L'ambiance nous motive beaucoup. Elle était encore meilleure que ce que l'on m'avait décrit". La D1B est prévenue, le RFC Liège dispose d'une arme de choix en attaque.

