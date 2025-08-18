Sauveur du début de saison mais plus dans les plans de Rik De Mil : un départ se précise à Charleroi

Vetle Dragsnes a perdu sa place de titulaire à Charleroi. Il devrait quitter le Mambourg dans les prochaines heures.

Lors du premier match de championnat, Vetle Dragsnes avait ponctué le retour en force de Charleroi à Louvain d'une superbe bicyclette en fin de temps additionnel. Après avoir déjà fait le coup contre le RWDM il y a deux ans.

Après la rencontre, Rik De Mil s'en était réjoui : s'il y a bien un joueur qui méritait de prendre un peu la lumière, c'était bien lui. Le latéral norvégien avait perdu sa place de titulaire mais continuait d'amener sa bonne humeur et son engagement à l'entraînement.

Mais depuis, Mardochée Nzita a conservé sa place sur le flanc gauche, continuant à réduire le champ d'horizon de Dragsnes, qui était pourtant arrivé comme titulaire en provenance de Lillestrom. Dragsnes est ainsi resté sur le banc toute la rencontre face à l'Antwerp, alors que De Mil n'a réalisé que deux changements.

Un transfert en préparation

Le latéral de 31 ans va se relancer en rentrant au pays : SudInfo fait état d'un accord entre Charleroi et le club de Brann Bergen. Tout doit être réglé d'ici ce lundi soir.

Vetle Dragsnes est convoité par des clubs norvégiens depuis plusieurs semaines mais avait jusqu'ici écarté l'hypothèse d'un retour au pays. Les perspectives européennes de Brann l'ont fait changé d'avis : le club basé à Bergen est assuré d'une place en Europe avec ce barrage d'Europa League à disputer contre les Chypriotes de Larnaca.