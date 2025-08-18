Sauveur du début de saison mais plus dans les plans de Rik De Mil : un départ se précise à Charleroi

Sauveur du début de saison mais plus dans les plans de Rik De Mil : un départ se précise à Charleroi
Photo: © photonews
Deviens fan de Charleroi! 628

Vetle Dragsnes a perdu sa place de titulaire à Charleroi. Il devrait quitter le Mambourg dans les prochaines heures.

Lors du premier match de championnat, Vetle Dragsnes avait ponctué le retour en force de Charleroi à Louvain d'une superbe bicyclette en fin de temps additionnel. Après avoir déjà fait le coup contre le RWDM il y a deux ans.

Après la rencontre, Rik De Mil s'en était réjoui : s'il y a bien un joueur qui méritait de prendre un peu la lumière, c'était bien lui. Le latéral norvégien avait perdu sa place de titulaire mais continuait d'amener sa bonne humeur et son engagement à l'entraînement.

Mais depuis, Mardochée Nzita a conservé sa place sur le flanc gauche, continuant à réduire le champ d'horizon de Dragsnes, qui était pourtant arrivé comme titulaire en provenance de Lillestrom. Dragsnes est ainsi resté sur le banc toute la rencontre face à l'Antwerp, alors que De Mil n'a réalisé que deux changements.

Un transfert en préparation

Le latéral de 31 ans va se relancer en rentrant au pays : SudInfo fait état d'un accord entre Charleroi et le club de Brann Bergen. Tout doit être réglé d'ici ce lundi soir.

Vetle Dragsnes est convoité par des clubs norvégiens depuis plusieurs semaines mais avait jusqu'ici écarté l'hypothèse d'un retour au pays. Les perspectives européennes de Brann l'ont fait changé d'avis : le club basé à Bergen est assuré d'une place en Europe avec ce barrage d'Europa League à disputer contre les Chypriotes de Larnaca.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Vetle Dragsnes

Plus de news

L'hécatombe continue : un nouvel homme fort du projet de Mons a fait ses valises

L'hécatombe continue : un nouvel homme fort du projet de Mons a fait ses valises

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Dragsnes - Dendoncker

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Dragsnes - Dendoncker

15:00
Une recrue de choix pour Charleroi : "Il a le bon profil" Réaction

Une recrue de choix pour Charleroi : "Il a le bon profil"

12:40
L'Union à la fête, un Zèbre et un Mauve : notre équipe-type de la quatrième journée de championnat

L'Union à la fête, un Zèbre et un Mauve : notre équipe-type de la quatrième journée de championnat

14:40
L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre le Standard ? Un ancien arbitre est formel

L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre le Standard ? Un ancien arbitre est formel

14:20
Anderlecht joue gros contre l'AEK : voici pourquoi une élimination serait catastrophique

Anderlecht joue gros contre l'AEK : voici pourquoi une élimination serait catastrophique

14:00
Naples et les Diables Rouges le redoutaient : le communiqué officiel tombe pour Romelu Lukaku

Naples et les Diables Rouges le redoutaient : le communiqué officiel tombe pour Romelu Lukaku

13:33
La page Ferrera rapidement tournée : le RAEC Mons présente son nouvel entraîneur

La page Ferrera rapidement tournée : le RAEC Mons présente son nouvel entraîneur

13:20
1
Charleroi a-t-il été volé contre l'Antwerp ? "C'est impossible à comprendre" Réaction

Charleroi a-t-il été volé contre l'Antwerp ? "C'est impossible à comprendre"

09:45
1
Un ancien joueur de l'Equipe de France réclame 65 millions à la FIFA et à l'Union belge

Un ancien joueur de l'Equipe de France réclame 65 millions à la FIFA et à l'Union belge

13:00
Adriano Bertaccini sacrifié : la drôle de gestion de Besnik Hasi

Adriano Bertaccini sacrifié : la drôle de gestion de Besnik Hasi

11:40
3
📷 OFFICIEL : Une jeune pépite française débarque au Club de Bruges

📷 OFFICIEL : Une jeune pépite française débarque au Club de Bruges

12:00
Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé

Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé

12:20
Le Club de Bruges a-t-il mal recruté ? : "L'attaque est trop limitée"

Le Club de Bruges a-t-il mal recruté ? : "L'attaque est trop limitée"

11:20
1
"Beaucoup de joueurs n'assument pas leurs responsabilités" : Philippe Albert charge Anderlecht malgré la victoire

"Beaucoup de joueurs n'assument pas leurs responsabilités" : Philippe Albert charge Anderlecht malgré la victoire

11:00
Premiers pas réussis pour Noah Sadiki en Angleterre, la presse s'enflamme : "Un cauchemar de jouer contre lui"

Premiers pas réussis pour Noah Sadiki en Angleterre, la presse s'enflamme : "Un cauchemar de jouer contre lui"

10:20
"Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde" : le Sporting CP s'enflamme pour Zeno Debast

"Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde" : le Sporting CP s'enflamme pour Zeno Debast

10:40
L'expulsion de Thomas Henry était-elle justifiée ? "Quand tu attends, les gens commencent à douter"

L'expulsion de Thomas Henry était-elle justifiée ? "Quand tu attends, les gens commencent à douter"

09:00
1
Émotion à San Siro : un hommage poignant pour le fils décédé de Matthias Verreth

Émotion à San Siro : un hommage poignant pour le fils décédé de Matthias Verreth

09:30
Climat tendu au Bayern : un cadre met Vincent Kompany dans l'embarras

Climat tendu au Bayern : un cadre met Vincent Kompany dans l'embarras

08:30
Un surprenant meilleur buteur du championnat : "Normalement, je ne suis pas du genre à marquer beaucoup..."

Un surprenant meilleur buteur du championnat : "Normalement, je ne suis pas du genre à marquer beaucoup..."

07:00
Mauvais présage pour Romelu Lukaku ? Sa blessure pourrait être plus grave

Mauvais présage pour Romelu Lukaku ? Sa blessure pourrait être plus grave

08:03
Charleroi doit-il attendre d'être mené pour commencer à jouer ? "Il faut qu'on se réveille" Réaction

Charleroi doit-il attendre d'être mené pour commencer à jouer ? "Il faut qu'on se réveille"

22:40
Improbable Kevin Rodriguez, qui a déjà... triplé son total de la saison dernière : "Pourtant, je jouais déjà bien..." Interview

Improbable Kevin Rodriguez, qui a déjà... triplé son total de la saison dernière : "Pourtant, je jouais déjà bien..."

06:40
Surprise dans le dossier du transfert de Leander Dendoncker !

Surprise dans le dossier du transfert de Leander Dendoncker !

07:20
Séisme au RAEC Mons : la direction prend une décision inattendue

Séisme au RAEC Mons : la direction prend une décision inattendue

07:43
🎥 Une première alerte, puis la catastrophe : la double bourde de Martin Delavallée avec Charleroi

🎥 Une première alerte, puis la catastrophe : la double bourde de Martin Delavallée avec Charleroi

22:20
"Je n'ai jamais envisagé de jouer avec deux attaquants" : Besnik Hasi revient sur la titularisation d'Adriano Bertaccini

"Je n'ai jamais envisagé de jouer avec deux attaquants" : Besnik Hasi revient sur la titularisation d'Adriano Bertaccini

06:00
2
"Ça peut être très difficile" : un Brugeois, ex-Diable Rouge, prévient les Rangers avant la Ligue des Champions

"Ça peut être très difficile" : un Brugeois, ex-Diable Rouge, prévient les Rangers avant la Ligue des Champions

06:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Antunes Gouveia - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Antunes Gouveia - Tzolis

23:30
"Ce but, c'est juste de la chance" : Zulte Waregem ne digère pas sa défaite contre le Club de Bruges

"Ce but, c'est juste de la chance" : Zulte Waregem ne digère pas sa défaite contre le Club de Bruges

23:20
Anderlecht prêt à casser sa tirelire et formuler une offre pour un ailier prometteur ?

Anderlecht prêt à casser sa tirelire et formuler une offre pour un ailier prometteur ?

23:30
1
Guiagon homme du match, Delavallée à la faute : les notes de Charleroi contre l'Antwerp Réaction

Guiagon homme du match, Delavallée à la faute : les notes de Charleroi contre l'Antwerp

21:00
"Son coude ou sa tête a touché ma dent" : Zulte a perdu des plumes contre Bruges, dans tous les sens du terme

"Son coude ou sa tête a touché ma dent" : Zulte a perdu des plumes contre Bruges, dans tous les sens du terme

23:00
Pas encore de première victoire mais la réaction attendue : Charleroi bouscule l'Antwerp

Pas encore de première victoire mais la réaction attendue : Charleroi bouscule l'Antwerp

20:27
"Ça devrait toujours être sifflé" : le deuxième but d'Anderlecht remis en cause par Dender

"Ça devrait toujours être sifflé" : le deuxième but d'Anderlecht remis en cause par Dender

21:40
3

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved