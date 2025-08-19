C'est officiel : Noë Dussenne est de retour en Pro League !

Photo: © photonews

L'ancien capitaine du Standard, parti à Lausanne Sport en Suisse, va retrouver la Jupiler Pro League en s'engageant à OHL, sous la direction de David Hubert.

Pas prolongé, Noë Dussenne avait quitté le Standard à l’été 2023 en tant que capitaine pour rejoindre Lausanne Sport, en Suisse, dans le cadre d’un transfert libre.

Finaliste de la Coupe de Belgique avec les Rouches en 2021, lors de laquelle il était resté sur le banc sous les ordres de Mbaye Leye, le défenseur central s’est rapidement imposé dans le championnat suisse.

En un peu plus de deux saisons, le Montois de 33 ans a disputé 82 matchs pour Lausanne Sport et a été élu meilleur défenseur du championnat à l’issue de la saison dernière. Il faisait évidemment aussi partie de l'équipe type de la saison, selon le média de référence Sport.ch.

Malgré le fait qu’il ait repris la saison 2025-2026 avec Lausanne Sport et qu’il ait déjà participé à sept rencontres (quatre en tours préliminaires de la Conference League et trois en championnat), Noë Dussenne va bien faire son retour en Belgique.

C'est officiel, le défenseur central s'engage à Louvain, sous les ordres de David Hubert, qui a déboursé environ 300 000 € pour s’attacher ses services, une année avant la fin de son contrat. Un renfort défensif nécessaire pour les Louvanistes, auteurs d’un début de saison très compliqué.

