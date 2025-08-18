Réunion décisive ce lundi : un accord est tombé entre Christos Tzolis et le Club de Bruges

Le Club de Bruges va garder Christos Tzolis. Malgré une belle offre de Crystal Palace, l'ailier grec comprend la position des Blauw & Zwart et ne va pas forcer son transfert. Il devrait donc quitter la Venise du Nord l'été prochain.

Le Club de Bruges a connu un mercato estival particulièrement agité, principalement en raison d’Ardon Jashari. Le milieu de terrain suisse a forcé son transfert vers l’AC Milan, alors que les Blauw-Zwart ne souhaitaient pas s’en séparer.

Finalement, un accord a été trouvé. En attendant un dénouement dans le dossier Joël Ordonez, le Club aurait déjà pu réaliser une nouvelle grosse vente avec Christos Tzolis, mais ce dossier n’ira pas plus loin, malgré de nombreuses rumeurs ces derniers jours.

Christos Tzolis accepte la position du Club de Bruges et restera en Venise du Nord

Crystal Palace s’est montré très intéressé et a même formulé une offre de 32 millions d’euros, immédiatement refusée par Bruges. Et qu’en pense Tzolis lui-même ? Une réunion a eu lieu ce lundi entre le joueur de 23 ans, ses représentants et la direction brugeoise.

Selon Het Nieuwsblad, l’ailier grec comprend la position de son club, qui ne souhaite absolument pas le vendre cet été, et restera donc en Belgique cette saison, même si la Premier League l’attire ouvertement.

Le message a été clair : les dirigeants attendent encore beaucoup de Tzolis. Pas de souci pour l’international grec, qui a promis de donner le meilleur de lui-même, à commencer par le match de mardi face aux Rangers. Crystal Palace pourra insister autant qu’il le souhaite : un transfert n’aura vraisemblablement pas lieu.