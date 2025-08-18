Il manque peu de choses à cette RAAL pour gagner en D1A : "On est promus, mais on doit faire mieux"

La RAAL La Louvière réalise un bon début de saison pour son retour dans l'élite. Cependant, les Louviérois de Frédéric Taquin doivent se montrer plus efficaces dans les deux surfaces pour décrocher de nouvelles victoires.

La RAAL sait que peu de choses la séparent de victoires supplémentaires en Jupiler Pro League. Dimanche, les Loups ont tenu le point du partage jusque dans les derniers instants à Saint-Trond, auteur d’un beau début de saison, avant de craquer.

Dans cette rencontre, les hommes de Frédéric Taquin ont pourtant eu plusieurs occasions de prendre les commandes, en vain. L’efficacité est ce qui manque encore à La Louvière pour se hisser véritablement au niveau de la division.

"Saint-Trond a une demi-occasion et elle se transforme en but. Nous aussi, nous avons eu de belles opportunités, mais nous n’avons pas marqué et nous le payons cash. Nous commençons à trouver le bon rythme, mais nous devons apprendre à mieux gérer les temps forts et les temps faibles", confiait Wagane Faye après le revers à Stayen.

La RAAL doit se montrer plus tueuse

Il s’agit déjà de la deuxième défaite concédée dans les dernières minutes de la partie, après celle à Gand, où la défense louviéroise avait tenu sa clean sheet jusqu’à la 88ᵉ minute avant de céder. "Certes, nous sommes une équipe promue, mais nous devons mieux gérer ces fins de match. Nous devons comprendre pourquoi", poursuivait Wagane Faye.

Même son de cloche du côté du coach, Frédéric Taquin, qui se dit satisfait du début de saison de ses joueurs, mais insiste sur la nécessité de mieux conclure les actions. "Pour prendre des points, on ne peut pas se permettre de rater trop de grosses occasions. Et pour l’instant, nous en ratons trop. Nous devons être plus tueurs devant le but, cela nous faciliterait la vie."