Une bonne nouvelle pour les barrages : une ancienne star mondiale absente contre Anderlecht

Anderlecht affronte l'AEK Athènes en Conférence League jeudi. La liste européenne des Grecs comporte un absent de taille.

Après avoir chuté contre Häcken en Europa League et s'être défait du Sheriff Tiraspol un échelon plus bas, Anderlecht doit finir le travail face à l'AEK Athènes à l'occasion des barrages. Le club grec n'est peut-être pas un nom qui fait peur mais renseigne une ligne d'attaque assez dense.

L'AEK compte notamment dans ses rangs Anthony Martial (ex-Manchester United), Luka Jovic (ex-Real Madrid) ou Roberto Pereyra (ex-Juventus). Mais la liste européenne communiquée à l'UEFA comporte une absence notable.

Antony Martial n'est en effet pas repris. Autrefois joueur français le plus cher de l'histoire grâce à son transfert à 80 millions du côté de Manchester, l'ancien attaquant des Bleus n'en finit plus de décevoir.

Plus dans les plans de l'entraîneur

Sans club pendant plus de deux mois avant de rebondir à Athènes, il doit à nouveau se trouver une porte de sortie, il ne sera pas de la partie lors de la double confrontation face à Anderlecht.

Cela n'empêche pas l'AEK d'aligner plusieurs joueurs disposant d'une fameuse expérience européenne. Outre les noms cités précédemment en attaque, le coach peut également compter sur des éléments comme Domagoj Vida (ex-Bayer Leverkusen et Besiktas), Razvan Marin (ex-Standard) ou encore Aboubakary Koita, dont l'explosivité n'est plus à démontrer depuis son passage à Saint-Trond.