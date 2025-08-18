L'Union à la fête, un Zèbre et un Mauve : notre équipe-type de la quatrième journée de championnat

Comme de coutume, voici notre équipe-type de la semaine. Une équipe représentée trois fois, une autre deux fois, deux remplaçants et même un joueur issu d'une équipe... battue !

Gardien de but

Plusieurs bonnes prestations entre les perches, notamment celle de Kokubo pour STVV et Roef pour La Gantoise. Mais avec son ultime arrêt (le sixième du match) dans les derniers instants d'OHL-Genk, Tobias Lawal a bien mérité de figurer dans notre équipe-type.

Défenseurs

L'Union Saint-Gilloise n'a pas vraiment eu grand chose à faire défensivement mais quand il fallait être présent, Fedde Leysen l'était. Du côté de Malines, qui a tenu le match nul malgré les poussées de La Gantoise, Redouane Halhal, indiscutable et bonne surprise en ce début de saison, a été très solide.

Aucun débat au back droit : avec un doublé, Zakaria El Ouahdi a encore prouvé qu'il était le meilleur joueur de Belgique à son poste - et que le KRC Genk devra être attentif en fin de mercato concernant un éventuel départ. Côté gauche, avec une passe décisive et un très gros match, Nazinho a contribué à la large victoire du Cercle face à Westerlo.

Milieu de terrain

Bruges a beau s'être imposé de justesse à Zulte Waregem, ce sont les Flandriens qui ont livré le meilleur match et Tochukwu Nnadi a été très bon au milieu de terrain dans son rôle de sentinelle. Autour de lui, il y avait de nombreux candidats, mais Parfait Guiagon est incontournable : un match très actif et un superbe but pour offrir un point à Charleroi.

Enfin, même s'il n'a fait qu'entrer au jeu, impossible de ne pas mentionner l'impact qu'a eu Abdelkahar Kadri sur le jeu de La Gantoise. Son premier ballon est une passe décisive fantastique pour Gandelman, et l'Algérien a ensuite continué à amener le danger. Un futur titulaire indiscutable à Gand, à n'en pas douter.

Attaquants

Une courte victoire 1-2 à OHL et trois joueurs dans l'équipe-type ? Genk ne nous laisse pas le choix, car en plus du doublé de El Ouahdi, les deux passes décisives ont été données par Jarne Steuckers (qui devance de justesse Angulo, lui aussi auteur de deux assists).

Sur l'autre flanc, comme pour Kadri, nous optons pour un entrant qui a tout changé : César Huerta a été le facteur X d'Anderlecht avec un but, une énorme activité et une récupération décisive sur le 0-2. Le Mexicain se rapproche du onze de base avec ce genre de prestation.

Enfin, qui d'autre en pointe que Kevin Rodriguez ? Le buteur équatorien n'a pas souvent eu les faveurs de nos équipes-type, mais avec son doublé et un match bien plus inspiré que d'habitude dans le jeu également, il l'a bien mérité. Mention tout de même à l'excellent match de Ngoura avec le Cercle, et au premier but de Goto avec STVV.