"Il faut avoir le courage de trancher" : Nicky Hayen met les points sur les i au sujet d'un flop à 6 millions

Photo: © photonews

Zaid Romero semblait proche d'une place de titulaire cette saison, mais le défenseur argentin disparaît peu à peu des radars au Club de Bruges.

Depuis son arrivée il y a un an pour six millions d’euros, Zaid Romero a rarement convaincu. Ne plus entrer en ligne de compte aujourd’hui, alors que Joel Ordonez est écarté en raison de rumeurs de transfert, a de quoi inquiéter

Le coach Nicky Hayen a voulu couper court aux rumeurs après le match. "Il a juste connu une semaine très malheureuse à l’entraînement, il n’y a pas plus à chercher. D’autres garçons s’entraînent très bien. Alors il faut avoir le courage de trancher", a-t-il expliqué.

Encore un défenseur à recruter ?

Romero est derrière Jorne Spileers dans la hiérarchie. Avec pour seule alternative le jeune Vince Osuji, l’effectif paraît trop léger pour un club qui veut jouer sur trois tableaux.

Avec un contrat jusqu’en 2028, il a encore le temps de se relancer, mais les signaux sont inquiétants. Un joueur acheté six millions est censé être un pilier, pas un remplaçant de luxe.

À Bruges, le casse-tête continue. Si le club s’est surtout renforcé en attaque, la défense montre qu’elle a besoin d’un vrai renfort.

Zaid Romero

