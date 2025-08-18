Un duo prolifique : Kevin De Bruyne rejoint par un ancien coéquipier de Manchester City à Naples ?

Un duo prolifique : Kevin De Bruyne rejoint par un ancien coéquipier de Manchester City à Naples ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Naples souhaite encore réaliser quelques transferts avant la fin du mercato, notamment pour pallier la blessure de Romelu Lukaku. Parmi les noms évoqués figure un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne à Manchester City.

Champion d’Italie en titre, le Napoli réalise un mercato très solide et affiche clairement son ambition : conserver son sacre en Serie A tout en s’imposant durablement sur la scène européenne.

Les Napolitains ont déjà enregistré l’arrivée libre de Kevin De Bruyne, mais aussi celles de Sam Beukema (31 M€), Noa Lang (25 M€), de l’ancien gardien du Standard Vanja Milinkovic-Savic, de l’attaquant Lorenzo Lucca et du défenseur central Luca Marianucci.

Un recrutement qui mêle expérience et jeunesse, mais que Naples souhaite encore renforcer par quelques renforts offensifs, notamment pour compenser l’absence de Romelu Lukaku, blessé pour plusieurs mois

Kevin De Bruyne rejoint par son ancien coéquipier Raheem Sterling à Naples ?

En pointe, le nom d’Artem Dovbyk figure en bonne place, mais selon Foot Mercato, le Napoli viserait également un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne à Manchester City pour dynamiser ses ailes : Raheem Sterling.

Âgé de 30 ans, l’ailier droit appartient encore à Chelsea, avec qui il est lié jusqu’en 2027. Naples envisagerait un prêt, avec une partie du salaire prise en charge. En retrouvant Kevin De Bruyne, Sterling reformerait une association prolifique : les deux hommes ont disputé ensemble 242 matchs officiels, soit le total le plus élevé de la carrière de l’Anglais, à égalité avec Fernandinho, et ont marqué 31 buts ensemble : 20 buts de Sterling sur un assist de De Bruyne, et 11 buts de De Bruyne sur un assist de Sterling.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Chelsea
Napoli
Raheem Shaquille Sterling

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Sterling - Baeten - Dragsnes

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Sterling - Baeten - Dragsnes

20:00
Pourquoi la blessure de Romelu Lukaku est une véritable catastrophe pour Rudi Garcia et les Diables Rouges

Pourquoi la blessure de Romelu Lukaku est une véritable catastrophe pour Rudi Garcia et les Diables Rouges

18:40
La nouvelle coqueluche de Rocourt apprend vite : "L'ambiance est encore meilleure que ce que l'on m'avait décrit"

La nouvelle coqueluche de Rocourt apprend vite : "L'ambiance est encore meilleure que ce que l'on m'avait décrit"

19:30
Plusieurs renforts dans le groupe de Bruges pour affronter les Rangers en Ligue des Champions

Plusieurs renforts dans le groupe de Bruges pour affronter les Rangers en Ligue des Champions

19:00
Catastrophe en France : un club dépose le bilan et perd son statut professionnel

Catastrophe en France : un club dépose le bilan et perd son statut professionnel

18:20
Officiel : un attaquant belge continue ses pérégrinations dans le championnat albanais

Officiel : un attaquant belge continue ses pérégrinations dans le championnat albanais

18:00
Une bonne nouvelle pour les barrages : une ancienne star mondiale absente contre Anderlecht

Une bonne nouvelle pour les barrages : une ancienne star mondiale absente contre Anderlecht

17:40
1
"Il faut avoir le courage de trancher" : Nicky Hayen met les points sur les i au sujet d'un flop à 6 millions

"Il faut avoir le courage de trancher" : Nicky Hayen met les points sur les i au sujet d'un flop à 6 millions

17:20
Officiel : Olivier Renard attire un nouveau joueur prometteur à Neerpede

Officiel : Olivier Renard attire un nouveau joueur prometteur à Neerpede

17:00
C'est signé ! Un grand espoir du Standard quitte Sclessin...pour la Slovaquie

C'est signé ! Un grand espoir du Standard quitte Sclessin...pour la Slovaquie

16:30
Anderlecht a-t-il (temporairement) laissé partir un phénomène ? "Je veux marquer plus de vingt buts cette saison"

Anderlecht a-t-il (temporairement) laissé partir un phénomène ? "Je veux marquer plus de vingt buts cette saison"

16:00
Naples et les Diables Rouges le redoutaient : le communiqué officiel tombe pour Romelu Lukaku

Naples et les Diables Rouges le redoutaient : le communiqué officiel tombe pour Romelu Lukaku

13:33
1
L'hécatombe continue : un nouvel homme fort du projet de Mons a fait ses valises

L'hécatombe continue : un nouvel homme fort du projet de Mons a fait ses valises

15:30
Sauveur du début de saison mais plus dans les plans de Rik De Mil : un départ se précise à Charleroi

Sauveur du début de saison mais plus dans les plans de Rik De Mil : un départ se précise à Charleroi

15:00
L'Union à la fête, un Zèbre et un Mauve : notre équipe-type de la quatrième journée de championnat

L'Union à la fête, un Zèbre et un Mauve : notre équipe-type de la quatrième journée de championnat

14:40
1
L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre le Standard ? Un ancien arbitre est formel

L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre le Standard ? Un ancien arbitre est formel

14:20
3
Anderlecht joue gros contre l'AEK : voici pourquoi une élimination serait catastrophique

Anderlecht joue gros contre l'AEK : voici pourquoi une élimination serait catastrophique

14:00
La page Ferrera rapidement tournée : le RAEC Mons présente son nouvel entraîneur

La page Ferrera rapidement tournée : le RAEC Mons présente son nouvel entraîneur

13:20
1
Une recrue de choix pour Charleroi : "Il a le bon profil" Réaction

Une recrue de choix pour Charleroi : "Il a le bon profil"

12:40
Mauvais présage pour Romelu Lukaku ? Sa blessure pourrait être plus grave

Mauvais présage pour Romelu Lukaku ? Sa blessure pourrait être plus grave

08:03
Un ancien joueur de l'Equipe de France réclame 65 millions à la FIFA et à l'Union belge

Un ancien joueur de l'Equipe de France réclame 65 millions à la FIFA et à l'Union belge

13:00
Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé

Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé

12:20
📷 OFFICIEL : Une jeune pépite française débarque au Club de Bruges

📷 OFFICIEL : Une jeune pépite française débarque au Club de Bruges

12:00
Adriano Bertaccini sacrifié : la drôle de gestion de Besnik Hasi

Adriano Bertaccini sacrifié : la drôle de gestion de Besnik Hasi

11:40
3
Le Club de Bruges a-t-il mal recruté ? : "L'attaque est trop limitée"

Le Club de Bruges a-t-il mal recruté ? : "L'attaque est trop limitée"

11:20
1
"Beaucoup de joueurs n'assument pas leurs responsabilités" : Philippe Albert charge Anderlecht malgré la victoire

"Beaucoup de joueurs n'assument pas leurs responsabilités" : Philippe Albert charge Anderlecht malgré la victoire

11:00
Premiers pas réussis pour Noah Sadiki en Angleterre, la presse s'enflamme : "Un cauchemar de jouer contre lui"

Premiers pas réussis pour Noah Sadiki en Angleterre, la presse s'enflamme : "Un cauchemar de jouer contre lui"

10:20
"Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde" : le Sporting CP s'enflamme pour Zeno Debast

"Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde" : le Sporting CP s'enflamme pour Zeno Debast

10:40
Charleroi a-t-il été volé contre l'Antwerp ? "C'est impossible à comprendre" Réaction

Charleroi a-t-il été volé contre l'Antwerp ? "C'est impossible à comprendre"

09:45
1
Émotion à San Siro : un hommage poignant pour le fils décédé de Matthias Verreth

Émotion à San Siro : un hommage poignant pour le fils décédé de Matthias Verreth

09:30
L'expulsion de Thomas Henry était-elle justifiée ? "Quand tu attends, les gens commencent à douter"

L'expulsion de Thomas Henry était-elle justifiée ? "Quand tu attends, les gens commencent à douter"

09:00
1
Climat tendu au Bayern : un cadre met Vincent Kompany dans l'embarras

Climat tendu au Bayern : un cadre met Vincent Kompany dans l'embarras

08:30
Surprise dans le dossier du transfert de Leander Dendoncker !

Surprise dans le dossier du transfert de Leander Dendoncker !

07:20
Séisme au RAEC Mons : la direction prend une décision inattendue

Séisme au RAEC Mons : la direction prend une décision inattendue

07:43
Un surprenant meilleur buteur du championnat : "Normalement, je ne suis pas du genre à marquer beaucoup..."

Un surprenant meilleur buteur du championnat : "Normalement, je ne suis pas du genre à marquer beaucoup..."

07:00
Improbable Kevin Rodriguez, qui a déjà... triplé son total de la saison dernière : "Pourtant, je jouais déjà bien..." Interview

Improbable Kevin Rodriguez, qui a déjà... triplé son total de la saison dernière : "Pourtant, je jouais déjà bien..."

06:40

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 1
Liverpool Liverpool 4-2 Bournemouth Bournemouth
Aston Villa Aston Villa 0-0 Newcastle Utd Newcastle Utd
Brighton Brighton 1-1 Fulham Fulham
Tottenham Tottenham 3-0 Burnley Burnley
Sunderland Sunderland 3-0 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 0-4 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 3-1 Brentford Brentford
Chelsea Chelsea 0-0 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 0-1 Arsenal Arsenal
Leeds United Leeds United 21:00 Everton Everton
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved