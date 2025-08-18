Un duo prolifique : Kevin De Bruyne rejoint par un ancien coéquipier de Manchester City à Naples ?

Naples souhaite encore réaliser quelques transferts avant la fin du mercato, notamment pour pallier la blessure de Romelu Lukaku. Parmi les noms évoqués figure un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne à Manchester City.

Champion d’Italie en titre, le Napoli réalise un mercato très solide et affiche clairement son ambition : conserver son sacre en Serie A tout en s’imposant durablement sur la scène européenne.

Les Napolitains ont déjà enregistré l’arrivée libre de Kevin De Bruyne, mais aussi celles de Sam Beukema (31 M€), Noa Lang (25 M€), de l’ancien gardien du Standard Vanja Milinkovic-Savic, de l’attaquant Lorenzo Lucca et du défenseur central Luca Marianucci.

Un recrutement qui mêle expérience et jeunesse, mais que Naples souhaite encore renforcer par quelques renforts offensifs, notamment pour compenser l’absence de Romelu Lukaku, blessé pour plusieurs mois.

Kevin De Bruyne rejoint par son ancien coéquipier Raheem Sterling à Naples ?

En pointe, le nom d’Artem Dovbyk figure en bonne place, mais selon Foot Mercato, le Napoli viserait également un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne à Manchester City pour dynamiser ses ailes : Raheem Sterling.

Âgé de 30 ans, l’ailier droit appartient encore à Chelsea, avec qui il est lié jusqu’en 2027. Naples envisagerait un prêt, avec une partie du salaire prise en charge. En retrouvant Kevin De Bruyne, Sterling reformerait une association prolifique : les deux hommes ont disputé ensemble 242 matchs officiels, soit le total le plus élevé de la carrière de l’Anglais, à égalité avec Fernandinho, et ont marqué 31 buts ensemble : 20 buts de Sterling sur un assist de De Bruyne, et 11 buts de De Bruyne sur un assist de Sterling.