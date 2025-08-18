Anderlecht a-t-il (temporairement) laissé partir un phénomène ? "Je veux marquer plus de vingt buts cette saison"

Anderlecht a-t-il (temporairement) laissé partir un phénomène ? "Je veux marquer plus de vingt buts cette saison"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Saint-Trond a émergé dans le temps additionnel contre la RAAL. Auteur du but décisif, Keisuke Goto se veut ambitieux.

Les relations entre Anderlecht et Saint-Trond sont toujours au beau fixe. Après avoir prêté (puis vendu définitivement) Louis Patris aux Canaris, Anderlecht a encore fait affaire avec le STVV cet été. Pendant qu'Adriano Bertaccini débarquait en grande pompe au Lotto Park, Keisuke Goto faisait le chemin inverse pour son séjour en prêt au Stayen.

Auteur de deux buts lors de ses quelques apparitions en équipe première, l'attaquant des RSCA Futures avait fait le tour de la question en D1B et pourra désormais plus de temps de jeu en première division. Avec déjà un premier but à la clé.

La révélation de la saison ?

Contre la RAAL, le Japonais a fait la différence dans le temps additionnel en se démarquant dans le rectangle avant de parfaitement reprendre un centre en retrait venu du flanc droit. Un geste clinique qui offre à Saint-Trond la place de co-leader en compagnie de l'Union.

"Je suis très heureux d'avoir pu aider l'équipe à prendre les trois points. C'était un but important pour moi, surtout parce que j'avais le sentiment que j'aurais pu faire mieux lors de l'égalisation de La Louvière. J'aurais dû mettre plus de pression sur le joueur qui a centré. Heureusement, j'ai pu rattraper mon erreur", explique-t-il, soulagé au Belang van Limburg.

Buteur dès sa deuxième apparition avec les Canaris, Goto ne cache pas ses ambitions : " Je veux marquer plus de vingt buts toutes compétitions confondues, et je vais travailler d'arrache-pied pour y parvenir". Aucune option d'achat n'a été négociée dans le cadre de son prêt, il retournera donc à Anderlecht l'été prochain.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
RAAL La Louvière
Keisuke Goto

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Baeten - Mateta Pepa

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Baeten - Mateta Pepa

18:00
Une bonne nouvelle pour les barrages : une ancienne star mondiale absente contre Anderlecht

Une bonne nouvelle pour les barrages : une ancienne star mondiale absente contre Anderlecht

17:40
Officiel : un attaquant belge continue ses pérégrinations dans le championnat albanais

Officiel : un attaquant belge continue ses pérégrinations dans le championnat albanais

18:00
Officiel : Olivier Renard attire un nouveau joueur prometteur à Neerpede

Officiel : Olivier Renard attire un nouveau joueur prometteur à Neerpede

17:00
Anderlecht joue gros contre l'AEK : voici pourquoi une élimination serait catastrophique

Anderlecht joue gros contre l'AEK : voici pourquoi une élimination serait catastrophique

14:00
"Il faut avoir le courage de trancher" : Nicky Hayen met les points sur les i au sujet d'un flop à 6 millions

"Il faut avoir le courage de trancher" : Nicky Hayen met les points sur les i au sujet d'un flop à 6 millions

17:20
C'est signé ! Un grand espoir du Standard quitte Sclessin...pour la Slovaquie

C'est signé ! Un grand espoir du Standard quitte Sclessin...pour la Slovaquie

16:30
Dimanche amer pour la RAAL, battue dans le temps additionnel à Saint-Trond

Dimanche amer pour la RAAL, battue dans le temps additionnel à Saint-Trond

17/08
Sauveur du début de saison mais plus dans les plans de Rik De Mil : un départ se précise à Charleroi

Sauveur du début de saison mais plus dans les plans de Rik De Mil : un départ se précise à Charleroi

15:00
L'Union à la fête, un Zèbre et un Mauve : notre équipe-type de la quatrième journée de championnat

L'Union à la fête, un Zèbre et un Mauve : notre équipe-type de la quatrième journée de championnat

14:40
L'hécatombe continue : un nouvel homme fort du projet de Mons a fait ses valises

L'hécatombe continue : un nouvel homme fort du projet de Mons a fait ses valises

15:30
L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre le Standard ? Un ancien arbitre est formel

L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre le Standard ? Un ancien arbitre est formel

14:20
2
Adriano Bertaccini sacrifié : la drôle de gestion de Besnik Hasi

Adriano Bertaccini sacrifié : la drôle de gestion de Besnik Hasi

11:40
3
Une recrue de choix pour Charleroi : "Il a le bon profil" Réaction

Une recrue de choix pour Charleroi : "Il a le bon profil"

12:40
"Beaucoup de joueurs n'assument pas leurs responsabilités" : Philippe Albert charge Anderlecht malgré la victoire

"Beaucoup de joueurs n'assument pas leurs responsabilités" : Philippe Albert charge Anderlecht malgré la victoire

11:00
Naples et les Diables Rouges le redoutaient : le communiqué officiel tombe pour Romelu Lukaku

Naples et les Diables Rouges le redoutaient : le communiqué officiel tombe pour Romelu Lukaku

13:33
1
La page Ferrera rapidement tournée : le RAEC Mons présente son nouvel entraîneur

La page Ferrera rapidement tournée : le RAEC Mons présente son nouvel entraîneur

13:20
1
Un ancien joueur de l'Equipe de France réclame 65 millions à la FIFA et à l'Union belge

Un ancien joueur de l'Equipe de France réclame 65 millions à la FIFA et à l'Union belge

13:00
📷 OFFICIEL : Une jeune pépite française débarque au Club de Bruges

📷 OFFICIEL : Une jeune pépite française débarque au Club de Bruges

12:00
Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé

Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé

12:20
Le Club de Bruges a-t-il mal recruté ? : "L'attaque est trop limitée"

Le Club de Bruges a-t-il mal recruté ? : "L'attaque est trop limitée"

11:20
1
Premiers pas réussis pour Noah Sadiki en Angleterre, la presse s'enflamme : "Un cauchemar de jouer contre lui"

Premiers pas réussis pour Noah Sadiki en Angleterre, la presse s'enflamme : "Un cauchemar de jouer contre lui"

10:20
Charleroi a-t-il été volé contre l'Antwerp ? "C'est impossible à comprendre" Réaction

Charleroi a-t-il été volé contre l'Antwerp ? "C'est impossible à comprendre"

09:45
1
"Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde" : le Sporting CP s'enflamme pour Zeno Debast

"Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde" : le Sporting CP s'enflamme pour Zeno Debast

10:40
Un surprenant meilleur buteur du championnat : "Normalement, je ne suis pas du genre à marquer beaucoup..."

Un surprenant meilleur buteur du championnat : "Normalement, je ne suis pas du genre à marquer beaucoup..."

07:00
L'expulsion de Thomas Henry était-elle justifiée ? "Quand tu attends, les gens commencent à douter"

L'expulsion de Thomas Henry était-elle justifiée ? "Quand tu attends, les gens commencent à douter"

09:00
1
Émotion à San Siro : un hommage poignant pour le fils décédé de Matthias Verreth

Émotion à San Siro : un hommage poignant pour le fils décédé de Matthias Verreth

09:30
"Je n'ai jamais envisagé de jouer avec deux attaquants" : Besnik Hasi revient sur la titularisation d'Adriano Bertaccini

"Je n'ai jamais envisagé de jouer avec deux attaquants" : Besnik Hasi revient sur la titularisation d'Adriano Bertaccini

06:00
2
Surprise dans le dossier du transfert de Leander Dendoncker !

Surprise dans le dossier du transfert de Leander Dendoncker !

07:20
Climat tendu au Bayern : un cadre met Vincent Kompany dans l'embarras

Climat tendu au Bayern : un cadre met Vincent Kompany dans l'embarras

08:30
Mauvais présage pour Romelu Lukaku ? Sa blessure pourrait être plus grave

Mauvais présage pour Romelu Lukaku ? Sa blessure pourrait être plus grave

08:03
Anderlecht prêt à casser sa tirelire et formuler une offre pour un ailier prometteur ?

Anderlecht prêt à casser sa tirelire et formuler une offre pour un ailier prometteur ?

23:30
1
Improbable Kevin Rodriguez, qui a déjà... triplé son total de la saison dernière : "Pourtant, je jouais déjà bien..." Interview

Improbable Kevin Rodriguez, qui a déjà... triplé son total de la saison dernière : "Pourtant, je jouais déjà bien..."

06:40
Séisme au RAEC Mons : la direction prend une décision inattendue

Séisme au RAEC Mons : la direction prend une décision inattendue

07:43
"Ça peut être très difficile" : un Brugeois, ex-Diable Rouge, prévient les Rangers avant la Ligue des Champions

"Ça peut être très difficile" : un Brugeois, ex-Diable Rouge, prévient les Rangers avant la Ligue des Champions

06:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Antunes Gouveia - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Antunes Gouveia - Tzolis

23:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved