Anderlecht a-t-il (temporairement) laissé partir un phénomène ? "Je veux marquer plus de vingt buts cette saison"

Saint-Trond a émergé dans le temps additionnel contre la RAAL. Auteur du but décisif, Keisuke Goto se veut ambitieux.

Les relations entre Anderlecht et Saint-Trond sont toujours au beau fixe. Après avoir prêté (puis vendu définitivement) Louis Patris aux Canaris, Anderlecht a encore fait affaire avec le STVV cet été. Pendant qu'Adriano Bertaccini débarquait en grande pompe au Lotto Park, Keisuke Goto faisait le chemin inverse pour son séjour en prêt au Stayen.

Auteur de deux buts lors de ses quelques apparitions en équipe première, l'attaquant des RSCA Futures avait fait le tour de la question en D1B et pourra désormais plus de temps de jeu en première division. Avec déjà un premier but à la clé.

La révélation de la saison ?

Contre la RAAL, le Japonais a fait la différence dans le temps additionnel en se démarquant dans le rectangle avant de parfaitement reprendre un centre en retrait venu du flanc droit. Un geste clinique qui offre à Saint-Trond la place de co-leader en compagnie de l'Union.

"Je suis très heureux d'avoir pu aider l'équipe à prendre les trois points. C'était un but important pour moi, surtout parce que j'avais le sentiment que j'aurais pu faire mieux lors de l'égalisation de La Louvière. J'aurais dû mettre plus de pression sur le joueur qui a centré. Heureusement, j'ai pu rattraper mon erreur", explique-t-il, soulagé au Belang van Limburg.

Buteur dès sa deuxième apparition avec les Canaris, Goto ne cache pas ses ambitions : " Je veux marquer plus de vingt buts toutes compétitions confondues, et je vais travailler d'arrache-pied pour y parvenir". Aucune option d'achat n'a été négociée dans le cadre de son prêt, il retournera donc à Anderlecht l'été prochain.