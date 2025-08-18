Un joueur du RFC Liège pourrait faire son grand retour à Seraing cet été

Un joueur du RFC Liège pourrait faire son grand retour à Seraing cet été
Photo: © Walfoot.be

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Absent de la feuille de match face à son ancienne équipe, Théo Pierrot peut se trouver un nouveau point de chute. Et c'est justement le RFC Seraing qui pourrait le récupérer.

Dans le groupe pour le déplacement du RFC Liège à Eupen, Théo Pierrot est resté sur le banc pendant toute la rencontre et s’est même installé en tribunes lors de la réception de son ancienne équipe, le RFC Seraing, dimanche.

Arrivé libre l’été dernier en provenance de Lommel, le milieu défensif français de 31 ans, qui a disputé 24 rencontres avec les Sang & Marine la saison dernière (un but, une passe décisive), n’entre plus dans les plans du coach et directeur sportif, Gaëtan Englebert.

Théo Pierrot vers un grand retour à Seraing ?

Selon nos confrères du groupe IPM, le club liégeois miserait pleinement sur Reno Wilmots, revenu en Cité Ardente la semaine dernière après une saison au Patro Eisden, ainsi que sur Kevin Shkurti, l’ancien joueur de Louvain.

Sous contrat jusqu’en 2026 à Rocourt, Théo Pierrot peut donc se chercher un nouveau point de chute, et ce n’est autre que… le RFC Seraing, son ancien club, qui pourrait l’accueillir à nouveau.

Passé au Pairay entre 2015 et 2022, Pierrot connaît bien la maison et pourrait apporter du renfort et de la concurrence à Kevin Caprasse, qui ne refuserait certainement pas un joueur d’expérience supplémentaire.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège
RFC Seraing
Theo Pierrot

Plus de news

La nouvelle coqueluche de Rocourt apprend vite : "L'ambiance est encore meilleure que ce que l'on m'avait décrit"

La nouvelle coqueluche de Rocourt apprend vite : "L'ambiance est encore meilleure que ce que l'on m'avait décrit"

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Pierrot - Varela - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Pierrot - Varela - Tzolis

22:30
Romelu Lukaku remis sur pied par le célèbre kiné belge Lieven Maesschalck : voici ce qui attend le Diable Rouge

Romelu Lukaku remis sur pied par le célèbre kiné belge Lieven Maesschalck : voici ce qui attend le Diable Rouge

23:00
Ivan Leko réclame du renfort, mais reste exigeant : un excédentaire devrait partir, mais son transfert est bloqué

Ivan Leko réclame du renfort, mais reste exigeant : un excédentaire devrait partir, mais son transfert est bloqué

22:00
Ivan Leko prend les devants à Gand : un système d'amendes renforcé pour encadrer les joueurs

Ivan Leko prend les devants à Gand : un système d'amendes renforcé pour encadrer les joueurs

21:40
Il manque peu de choses à cette RAAL pour gagner en D1A : "On est promus, mais on doit faire mieux"

Il manque peu de choses à cette RAAL pour gagner en D1A : "On est promus, mais on doit faire mieux"

21:20
Réunion décisive ce lundi : un accord est tombé entre Christos Tzolis et le Club de Bruges

Réunion décisive ce lundi : un accord est tombé entre Christos Tzolis et le Club de Bruges

21:00
Sur la shortlist d'Anderlecht l'été passé, enfin titulaire cette saison : "Stulic est un ami, j'étais prêt" Réaction

Sur la shortlist d'Anderlecht l'été passé, enfin titulaire cette saison : "Stulic est un ami, j'étais prêt"

20:20
Le choix inévitable de Matthieu Epolo, un binational que la Belgique ne doit pas retenir

Le choix inévitable de Matthieu Epolo, un binational que la Belgique ne doit pas retenir

20:40
1
Un duo prolifique : Kevin De Bruyne rejoint par un ancien coéquipier de Manchester City à Naples ?

Un duo prolifique : Kevin De Bruyne rejoint par un ancien coéquipier de Manchester City à Naples ?

20:00
Plusieurs renforts dans le groupe de Bruges pour affronter les Rangers en Ligue des Champions

Plusieurs renforts dans le groupe de Bruges pour affronter les Rangers en Ligue des Champions

19:00
Pourquoi la blessure de Romelu Lukaku est une véritable catastrophe pour Rudi Garcia et les Diables Rouges

Pourquoi la blessure de Romelu Lukaku est une véritable catastrophe pour Rudi Garcia et les Diables Rouges

18:40
Catastrophe en France : un club dépose le bilan et perd son statut professionnel

Catastrophe en France : un club dépose le bilan et perd son statut professionnel

18:20
Officiel : un attaquant belge continue ses pérégrinations dans le championnat albanais

Officiel : un attaquant belge continue ses pérégrinations dans le championnat albanais

18:00
Une bonne nouvelle pour les barrages : une ancienne star mondiale absente contre Anderlecht

Une bonne nouvelle pour les barrages : une ancienne star mondiale absente contre Anderlecht

17:40
1
"Il faut avoir le courage de trancher" : Nicky Hayen met les points sur les i au sujet d'un flop à 6 millions

"Il faut avoir le courage de trancher" : Nicky Hayen met les points sur les i au sujet d'un flop à 6 millions

17:20
Officiel : Olivier Renard attire un nouveau joueur prometteur à Neerpede

Officiel : Olivier Renard attire un nouveau joueur prometteur à Neerpede

17:00
C'est signé ! Un grand espoir du Standard quitte Sclessin...pour la Slovaquie

C'est signé ! Un grand espoir du Standard quitte Sclessin...pour la Slovaquie

16:30
Anderlecht a-t-il (temporairement) laissé partir un phénomène ? "Je veux marquer plus de vingt buts cette saison"

Anderlecht a-t-il (temporairement) laissé partir un phénomène ? "Je veux marquer plus de vingt buts cette saison"

16:00
L'hécatombe continue : un nouvel homme fort du projet de Mons a fait ses valises

L'hécatombe continue : un nouvel homme fort du projet de Mons a fait ses valises

15:30
Sauveur du début de saison mais plus dans les plans de Rik De Mil : un départ se précise à Charleroi

Sauveur du début de saison mais plus dans les plans de Rik De Mil : un départ se précise à Charleroi

15:00
L'Union à la fête, un Zèbre et un Mauve : notre équipe-type de la quatrième journée de championnat

L'Union à la fête, un Zèbre et un Mauve : notre équipe-type de la quatrième journée de championnat

14:40
1
L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre le Standard ? Un ancien arbitre est formel

L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre le Standard ? Un ancien arbitre est formel

14:20
6
Anderlecht joue gros contre l'AEK : voici pourquoi une élimination serait catastrophique

Anderlecht joue gros contre l'AEK : voici pourquoi une élimination serait catastrophique

14:00
Naples et les Diables Rouges le redoutaient : le communiqué officiel tombe pour Romelu Lukaku

Naples et les Diables Rouges le redoutaient : le communiqué officiel tombe pour Romelu Lukaku

13:33
1
La page Ferrera rapidement tournée : le RAEC Mons présente son nouvel entraîneur

La page Ferrera rapidement tournée : le RAEC Mons présente son nouvel entraîneur

13:20
1
Une recrue de choix pour Charleroi : "Il a le bon profil" Réaction

Une recrue de choix pour Charleroi : "Il a le bon profil"

12:40
Un ancien joueur de l'Equipe de France réclame 65 millions à la FIFA et à l'Union belge

Un ancien joueur de l'Equipe de France réclame 65 millions à la FIFA et à l'Union belge

13:00
Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé

Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé

12:20
📷 OFFICIEL : Une jeune pépite française débarque au Club de Bruges

📷 OFFICIEL : Une jeune pépite française débarque au Club de Bruges

12:00
Adriano Bertaccini sacrifié : la drôle de gestion de Besnik Hasi

Adriano Bertaccini sacrifié : la drôle de gestion de Besnik Hasi

11:40
3
Le Club de Bruges a-t-il mal recruté ? : "L'attaque est trop limitée"

Le Club de Bruges a-t-il mal recruté ? : "L'attaque est trop limitée"

11:20
1
"Beaucoup de joueurs n'assument pas leurs responsabilités" : Philippe Albert charge Anderlecht malgré la victoire

"Beaucoup de joueurs n'assument pas leurs responsabilités" : Philippe Albert charge Anderlecht malgré la victoire

11:00
"Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde" : le Sporting CP s'enflamme pour Zeno Debast

"Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde" : le Sporting CP s'enflamme pour Zeno Debast

10:40
Premiers pas réussis pour Noah Sadiki en Angleterre, la presse s'enflamme : "Un cauchemar de jouer contre lui"

Premiers pas réussis pour Noah Sadiki en Angleterre, la presse s'enflamme : "Un cauchemar de jouer contre lui"

10:20
Charleroi a-t-il été volé contre l'Antwerp ? "C'est impossible à comprendre" Réaction

Charleroi a-t-il été volé contre l'Antwerp ? "C'est impossible à comprendre"

09:45
3

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 2
SK Beveren SK Beveren 1-0 Jong Genk Jong Genk
Francs Borains Francs Borains 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Courtrai KV Courtrai 1-0 Lierse SK Lierse SK
Lommel SK Lommel SK 3-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Beerschot Beerschot 1-1 Eupen Eupen
La Gantoise La Gantoise 0-1 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-3 RWDM Brussels RWDM Brussels
FC Liège FC Liège 2-0 RFC Seraing RFC Seraing
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved