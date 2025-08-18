Un joueur du RFC Liège pourrait faire son grand retour à Seraing cet été

Absent de la feuille de match face à son ancienne équipe, Théo Pierrot peut se trouver un nouveau point de chute. Et c'est justement le RFC Seraing qui pourrait le récupérer.

Dans le groupe pour le déplacement du RFC Liège à Eupen, Théo Pierrot est resté sur le banc pendant toute la rencontre et s’est même installé en tribunes lors de la réception de son ancienne équipe, le RFC Seraing, dimanche.

Arrivé libre l’été dernier en provenance de Lommel, le milieu défensif français de 31 ans, qui a disputé 24 rencontres avec les Sang & Marine la saison dernière (un but, une passe décisive), n’entre plus dans les plans du coach et directeur sportif, Gaëtan Englebert.

Théo Pierrot vers un grand retour à Seraing ?

Selon nos confrères du groupe IPM, le club liégeois miserait pleinement sur Reno Wilmots, revenu en Cité Ardente la semaine dernière après une saison au Patro Eisden, ainsi que sur Kevin Shkurti, l’ancien joueur de Louvain.

Sous contrat jusqu’en 2026 à Rocourt, Théo Pierrot peut donc se chercher un nouveau point de chute, et ce n’est autre que… le RFC Seraing, son ancien club, qui pourrait l’accueillir à nouveau.

Passé au Pairay entre 2015 et 2022, Pierrot connaît bien la maison et pourrait apporter du renfort et de la concurrence à Kevin Caprasse, qui ne refuserait certainement pas un joueur d’expérience supplémentaire.