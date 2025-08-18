Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Dendoncker

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Dendoncker

Surprise dans le dossier du transfert de Leander Dendoncker !

Le transfert de Leander Dendoncker vers le Real Oviedo n'est désormais qu'une question de temps. L'ancien international belge est proche de rejoindre le promu espagnol. (Lire la suite)