Ivan Leko prend les devants à Gand : un système d'amendes renforcé pour encadrer les joueurs

Ivan Leko met en place une liste de sanctions strictes à Gand. Arriver en retard ou ignorer les règles coûtera beaucoup plus cher aux joueurs cette saison, avec des montants atteignant rapidement 1 000 euros.

Ivan Leko est arrivé cet été à La Gantoise en tant que nouvel entraîneur principal. Le coach est réputé pour sa rigueur et son sens stricte. Au Standard, il avait déjà instauré une discipline renforcée au sein de l’équipe, qui lui avait notamment permis d'atteindre la septième place de la phase classique malgré des moyens limités.

Avec les Buffalos, il tente d’appliquer la même méthode. Un nouveau système de sanctions devrait l’y aider. Selon Het Laatste Nieuws, Leko aborde, cette saison, les choses différemment de ses prédécesseurs.

Ivan Leko met en place des amendes à La Gantoise

Un joueur en retard à l’entraînement devra désormais verser 200 euros dans une cagnotte. Laisser des vêtements sur le terrain coûtera 50 euros. Tout retard le jour d’un match entraînera une amende de 1 000 euros.

Un joueur qui oublie de porter son GPS devra payer 200 euros, et si quelqu’un ne se présente pas à un événement, il devra débourser 500 euros. L’ensemble figure sur la "Buffalo Bad Behaviour Bill", le nom donné à cette liste de sanctions.

Elle est plus stricte que la saison dernière, à Gand. À l’époque, un retardataire à l’entraînement ne devait payer que 50 euros. Cette saison, les montants seront doublés si un joueur répète la même erreur dans le mois.