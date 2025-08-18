Romelu Lukaku remis sur pied par le célèbre kiné belge Lieven Maesschalck : voici ce qui attend le Diable Rouge

Romelu Lukaku sera absent pendant au moins trois mois. Le Diable Rouge effectuera sa rééducation avec Lieven Maesschalck, l'ancien responsable du staff médical des Diables. Comment évalue-t-il la blessure de Big Rom ?

Romelu Lukaku s’est blessé lors d’un match amical face à l’Olympiakos le week-end dernier. Le Napoli espérait qu’il s’agisse d’une simple blessure musculaire, mais notre compatriote est malheureusement dans un état plus sérieux. Le Diable Rouge devra passer sur le billard et sera indisponible pendant au moins trois mois.

"Ce n’est pas la première fois que Lukaku se blesse au haut de la jambe gauche", explique Lieven Maesschalck, célèbre kiné belge et responsable du staff médical des Diables entre 2010 et 2023, à Het Laatste Nieuws. "Romelu est un grand athlète. De plus, son style de jeu physique impose beaucoup de contraintes à son corps."

Connaissant Romelu, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour revenir le plus rapidement possible. Nous devrons le protéger de lui-même

Lukaku reviendra à son meilleur niveau, selon Lieven Maesschalck

Romelu Lukaku travaille généralement de manière préventive pour éviter ce type de blessures. "Mais ce n'est pas toujours possible. Certains facteurs ne sont tout simplement pas contrôlables. Connaissant Lukaku, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour revenir le plus rapidement possible. Nous devrons le protéger de lui-même."

Lukaku se réhabilitera en tout cas à Anvers, au centre Move to Cure, sous la supervision de Maesschalck, qui a également travaillé comme consultant externe pour le staff de l'AC Milan et du Real Madrid au cours de sa carrière. "Romelu reviendra de toute façon à son meilleur niveau", rassure le célèbre kinésithérapeute. "Cela ne posera aucun problème. Et j'en suis sûr à cent pour cent."

Cette période sera tout de même difficile pour Romelu Lukaku, qui pourrait ne pas rejouer avant 2025. Il manquera donc la première partie du championnat, de la Ligue des Champions, ainsi que plusieurs rencontres de qualification pour la Coupe du Monde 2026 avec les Diables.