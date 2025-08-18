Le choix inévitable de Matthieu Epolo, un binational que la Belgique ne doit pas retenir

Matthieu Epolo a été présélectionné par la République Démocratique du Congo. Le gardien de but du Standard pourrait donc devenir un Léopard, et on ne peut que l'encourager dans cette voie.

Le sujet des binationaux enflamme les passions ces dernières années en Belgique. De nombreux talents belges ont opté pour le Maroc, comme Bilal El Khannouss, Zakaria El Ouahdi ou encore Chemsdine Talbi. Le cas de Konstantinos Karetsas a probablement été le plus difficile à accepter pour l'Union Belge comme pour le grand public.

Et puis, il y a les nombreux Belgo-Congolais qui, depuis longtemps maintenant, optent régulièrement pour la République Démocratique du Congo plutôt que pour une Belgique où la concurrence est rude. Son choix a peu fait parler à l'époque, mais au vu de sa trajectoire, il y a ainsi de bonnes chances pour que la fédération regrette par exemple le choix de Noah Sadiki.

Epolo doit renforcer le Congo

Mais qui dit nationalité multiple, ne dit pas non plus qu'il faille tenter de convaincre et conserver des joueurs qui ont de toute évidence tout à gagner à opter pour leurs racines ou celles de leurs parents. C'est clairement le cas de Matthieu Epolo, présélectionné par la RDC.

Le gardien du Standard n'est pas encore officiellement international congolais pour autant. À 20 ans, il pourrait jouer la carte de la patience : après tout, en tant qu'international U21 belge, il n'est probablement pas si loin d'un jour être appelé à s'entraîner avec l'équipe A, comme d'autres avant lui.

Mais il doit aussi rester lucide. Si sa marge de progression est réelle, Epolo est actuellement derrière de jeunes talents comme Senne Lammens et Mike Penders, qui vont eux-mêmes devoir batailler pour se faire une place au soleil tant que Courtois et Sels seront là - et ça peut encore durer. Nordin Jackers, lui aussi, sera un candidat le jour où il sera titulaire indiscutable à Bruges. Sans parler même des futures pépites comme Lucca Brughmans dont tout le monde s'attend à ce qu'il explose plus tôt que tard.

En République Démocratique du Congo, Epolo pourrait bien être titulaire, disputer une Coupe du Monde (les Léopards sont en tête de leur groupe qualificatif) et ce au sein d'une équipe de plus en plus compétitive. Le Standard, de son côté, serait certainement partagé : perdre un gardien de but pour la CAN est pénible, mais la valeur de Matthieu Epolo pourrait augmenter s'il y brille (ou mieux, s'il brille au Mondial)...