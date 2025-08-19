"Sa position n'a pas changé" : cette figure emblématique des Diables cherche toujours à quitter son club

Thomas Meunier cherche à quitter le LOSC. Un club a marqué son intérêt, mais son identité n'a pas été dévoilée.

Thomas Meunier ne figurait pas sur la feuille de match lors de la rencontre entre le Stade Brestois et Lille, dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Le latéral droit était suspendu et souffre également d’une gêne au pubis.

En conférence de presse avant la rencontre, Bruno Genesio avait souligné le sérieux besoin de latéraux. Au pluriel, car l’avenir de Thomas Meunier s’écrit plus que jamais en pointillés chez les Dogues.

Thomas Meunier veut quitter le LOSC

Selon les informations du média local Le Petit Lillois, la position de Thomas Meunier n’aurait pas changé en interne. Le joueur de 33 ans, international belge à 71 reprises, est à la recherche d’un nouveau défi.

Une équipe étrangère se serait déjà renseignée sur la situation de l’ancien joueur de Virton, du Club de Bruges, du PSG et du Borussia Dortmund. Son identité n’a cependant pas été dévoilée.

Toujours selon la même source, le LOSC aurait déjà identifié son remplaçant : il s’agirait de l’ancien Rennais Hamari Traoré (33 ans), actuellement à la Real Sociedad. La situation devrait se décanter dans les prochains jours.