Pourquoi la blessure de Romelu Lukaku est une véritable catastrophe pour Rudi Garcia et les Diables Rouges

La mauvaise nouvelle est tombée ce lundi : Romelu Lukaku va manquer de longues semaines, et même plusieurs mois de compétition. Un vrai coup dur pour les Diables Rouges.

Ce n'était qu'un match amical face à l'Olympiakos, et voilà que cette rencontre du Napoli en préparation de la reprise de Serie A pourrait avoir des conséquences dramatiques pour Romelu Lukaku. À l'aube d'une des saisons les plus importantes de sa carrière, il va manquer plusieurs mois de compétition.

Une catastrophe pour le joueur, bien sûr... mais aussi pour Rudi Garcia et les Diables Rouges. Et il y a de multiples raisons à cela.

Lukaku n'a pas de doublure

Voilà des années qu'on le dit à chacune des absences de Romelu, et ce encore récemment après le congé pris par le meilleur buteur de l'histoire des Diables suite à l'Euro 2024 : il y a Lukaku, et les autres loin derrière. Aucune de ses doublures n'a réussi à convaincre.

Oublions les cas Benteke et Origi, il y a prescription aujourd'hui. Loïs Openda était naturellement présenté comme l'élu : beaucoup plus jeune, prolifique, bourré de talent, il paraissait tout désigné. Mais l'attaquant de Leipzig (qui reste sur une saison compliquée) vit le syndrome Luc Nilis en sélection.

Avec 3 buts en 27 caps, Openda présente des statistiques dignes d'un défenseur, et Garcia l'a à peine utilisé en trois matchs à la tête des Diables... mais n'aura cette fois plus vraiment le choix. Car Lucas Stassin, Michy Batshuayi et les éventuelles surprises (Vermant ?) derrière eux ont une longueur de retard et sauf énorme surprise, ce sera donc à Loïs Openda de remplacer Lukaku. Peut-être Rudi Garcia trouvera-t-il la clef pour l'utiliser comme il le faut.

Les Diables ne sont pas encore qualifiés

La victoire compliquée face au Pays de Galles a permis à la Belgique de faire un grand pas vers la qualification, mais pour autant, elle n'a encore rien décidé. Une défaite à Cardiff, et tout serait relancé. Le double duel de septembre, contre le Liechtenstein et le Kazakhstan, ne devrait pas poser problème, mais Lukaku manquera peut-être le reste des qualifications.

Il ne sera en tout certainement pas là en octobre au Pays de Galles. Avec ses 4 buts en 4 matchs sous Garcia, Lukaku nous manquera. Et au vu du nombre de buts encaissés (7 en 4 matchs), il vaudra mieux être capable de marquer à Cardiff pour éviter que les Gallois reviennent au classement dans ces qualifications...

Des mois d'automatismes perdus avec De Bruyne

Bien sûr, certains diront que les automatismes entre Lukaku et De Bruyne, qui jouent ensemble depuis 15 ans en sélection, ne doivent plus être travaillés. Mais au moment de la signature de Big Rom' au Napoli, tout le monde s'accordait à dire qu'une saison complète dans le même club ne pouvait qu'être bénéfique aux deux joueurs.

La connexion entre KDB et Lukaku ne se fera donc finalement en club qu'à partir, selon les pronostics les plus pessimistes, que de 2026. En espérant que Lukaku, dont on sait qu'il a besoin d'être à 100% physiquement pour être performant, revienne vite à son meilleur niveau... et finisse la saison en boulet de canon. Histoire que De Bruyne puisse tout de même lui glisser quelques assists !